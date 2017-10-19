 أوروبا تعتزم تخفيف التوتر مع تركيا.. وميركل متشددة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أوروبا تعتزم تخفيف التوتر مع تركيا.. وميركل متشددة 6 أعشاب طبيعية للحفاظ على صحة الكلى وزير التعليم: تكليف فريق قانوني مختص بقضايا الاعتداء على مهنة التعليم ومنسوبيها الجولاني يظهر غير مصاب في فيديو جديد.. فهل أخفقت ضربة روسيا؟ منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار كارثي لأمراض السرطان رياح سطحية على مناطق شمال المملكة وشرق مكة والمدينة مصر تحقق في قضية فساد كبيرة بـ”مليار دولار” شاهد.. حوار عفوي بين تركي آل الشيخ وعمرو أديب : أشجع الأهلي المصري “حقنة خاطئة” تقتل طفلة في مستشفى خاص بصامطة.. وصحة جازان تغلق المستشفى الحوثي يرد على تهديد صالح بإنهاء الشراكة: لا يشرفنا غوتيريش: نحو 70 فردا من قوات حفظ السلام الأممية قتلوا في 2017 نواب أمريكيون يطالبون بعقوبات على قادة جيش ميانمار

أوروبا تعتزم تخفيف التوتر مع تركيا.. وميركل متشددة

أوروبا تعتزم تخفيف التوتر مع تركيا.. وميركل متشددة
المناطق - وكالات

بعد أشهر من الحرب الكلامية مع تركيا، يعتزم زعماء  الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف تصالحي أكثر تجاه تركيا في القمة التي تعقد الخميس، على الرغم من أن البعض لا يزال يريد خفض الدعم المتصل بمحاولة تركيا المتعثرة الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا  ميركل خلال حملة انتخابها لفترة جديدة الشهر الماضي أن تبحث مع زعماء الاتحاد إنهاء محادثات الانضمام مع  أنقرة، وهو موقف ساندته على نحو غير متوقع، عندما اتخذ منافسها الرئيسي نهجا متشدداً إزاء القضية.

وقال دبلوماسيون إنه بعد انتخاب ميركل لفترة جديدة ليس من المتوقع أن تضغط هي ورفاقها الزعماء من أجل إلغاء محاولة  تركيا نيل العضوية رسمياً بعد 10 أعوام على بدايتها.

كما أضاف دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي “نحن لا نريد أن نكون الطرف الذي ينسحب من هذه العلاقة”، وأشار إلى أن النقاش سيجري في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام  أردوغان على خلاف التأشيرات مع الولايات المتحدة.

وبدأت المفاوضات عام 2005 بعد عقود من السعي لبداية محاولة نيل عضوية الاتحاد، وجاءت مقرونة بأول مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية يجريها أردوغان بعد توليه السلطة في 2003.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>