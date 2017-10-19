60 شركة سعودية تشارك في معرض بغداد الدولي السبت المقبل

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية ضمن الجناح السعودي في معرض بغداد الدولي بدورته الـ44، خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري ب 60 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وتسعى “الصادرات السعودية” من خلال المعرض إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية م. صالح السلمي، أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي ،تأتي انطلاقا من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.

وأبان أن الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية العراق بلغ حوالي 643 مليار ريال في عام 2016م، كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر منها بنسبة 57%، و38% للقطاع الصناعي، أما الزراعي مانسبته 5% ، مشيراً إلى أن أعلى القطاعات من حيث قيمة الواردات في العراق هي المنتجات الغذائية، حسب بيانات عام 2016، إذ بلغت قيمتها 21 مليار ريال، تليها المعدات الثقيلة والإلكترونيات بحوالي 20.3 مليار ريال، ومن ثم مواد البناء بأكثر من 15.8 مليار ريال سعودي، الأمر الذي يجعل العراق فرصة سوقية ووجهة تصدير جيدة للمنتجات السعودية.

وأكد أن التوجه للسوق العراقي كان نتيجة جلسات نقاش عقدتها “الصادرات السعودية “مع مجموعة من المصدرين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث سبل تسهيل وصول المنتج السعودي إلى السوق العراقية ، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير الأدوات والوسائل كافة التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتج الوطني للمنافسة دوليا، لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص والأسواق الدولية بشكل عام.

وتعد مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض بغداد الدولي لهذا العام تحت شعار “صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب”، من أهم المشاركات التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين المملكة والجمهورية العراقية، حيث تشارك في المعرض 60 شركة سعودية تقريبا من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تحت مظلة الجناح السعودي، تعرض من خلاله المنتجات السعودية المتميزة ذات الجودة العالية.