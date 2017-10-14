بإشراف مباشر من قبل اللجنة التنفيذية.. معدات وآليات الأمانة تبدأ العمل في فتح مجرى وادي نجران

شرعت أمانة منطقة نجران بفتح مجرى وادي نجران من خلال الآليات والمعدات التابعة لها؛ بالتعاون مع اللجنة التنفيذية ولجنة التعديات بالإمارة؛ وإزالة العوائق والإحداثات والتعديات؛ والخطورة الناتجة عن إقفال مجرى الوادي الرئيسي.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق ان هذا العمل يأتي ضمن الأعمال الهامة والعاجلة والضرورية لفتح مجرى الوادي وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وبناء على ما تم إقراره بمجلس المنطقة وفق الدراسة لمعدة من قبل امانة نجران والتي حددت العرض الكافي؛ وبما يضمن سلامة المواطنين بناء على دراسات هيدرولوجية متخصصة.

وأكد الشفق بأن اللجان المكلفة أعدت خطة متكاملة لبدء العمل وفق ما تم مناقشته والاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن بمبنى الأمانة؛ حيث جرى استعراض التقارير والمحاضر والصور الفوتغرافية والمصورات الجوية المتعلقة بعمل اللجنة وطريقة التنفيذ وفق ما تم التوصل إليه من طرق تضمن استمرار العمل وتحقق الهدف الرئيسي لفتح الوادي وإزالة خطورته.

وأشار الشفق بتعاون الجهات الحكومية المشاركة باللجان التي شكلت لهذا الغرض وعلى رأسها إمارة المنطقة؛ ودعم ومتابعة سمو أمير منطقة نجران على وجه الخصوص.

وأهاب الشفق بالمواطنين إلى التعاون مع اللجنة التنفيذية ولجنة التعديات لتحقيق الهدف الأسمى

وذكر الشفق بأن ضفاف الوادي سيحظى بأعمال تطوير تتناسب وموقع الوادي في وسط المدينة وان هناك دراسة تطويرية تم طرحها بالمنافسة لهذا الغرض.

