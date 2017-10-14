 تكوين لجنة بمسمى لجنة أصدقاء غرفة الباحة يشارك فيها مجموعة من الشخصيات القيادية في الإدارات الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تكوين لجنة بمسمى لجنة أصدقاء غرفة الباحة يشارك فيها مجموعة من الشخصيات القيادية في الإدارات الحكومية

تكوين لجنة بمسمى لجنة أصدقاء غرفة الباحة يشارك فيها مجموعة من الشخصيات القيادية في الإدارات الحكومية
المناطق - الباحة
عقد مجلس إدارة غرفة الباحة الاجتماع العاشر للدورة التاسعة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر فرع الغرفة ببلجرشي ويعقد لأول مرة بأحد فروع الغرفة في خطوة غير مسبوقة برئاسة  صالح بن علي ال محفوظ رئيس مجلس الادارة حيث اطلع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والامين العام على نشاط الفرع وسبل تطويره ودعم خدماته وفي مقدمتها مركز التدريب ، وليكن للفرع بصمه واضحه لخدمة مجتمع الأعمال بالمحافظة.
بعد ذلك استعرض رئيس مجلس الإدارة ملف لجنة المبادرات التنفيذيه بمجلس الغرف السعودية المتعلق بتطوير الغرف التجارية والصناعية بالمملكة
كما اطلع المجلس على التقرير العام الاول للدورة التاسعة الحالية حول إنجازات وأنشطة وفعاليات الغرفة ، مثمنين كل الجهود المبذولة من فرق العمل المنبثقه من المجلس واللجان والامانة ومنسوبيها في العام المنصرم ومتطلعين الى تظافر الجهود في العام الجديد .
بعد ذلك اطلع اعضاء المجلس على سير عمل اللجان من بعد قرار الرئيس باعادة الهيكله ووضع الخطط وجدولة الاجتماعات في العام الجديد ١٤٣٩ هـ ومباركة تأسيس لجان : المحامين ، والاستثمار الرياضي ، وسيدات الاعمال ، وشابات الاعمال واوصى بالتحضير لمنتدى الباحة الاستثماري وتهيئة البيئة المناسبه لتفعيل برامج التدريب في المبنى الجديد المخصص لذلك.
 وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد عدد من التوصيات المعدة من اللجنة التنفيذية وتأييد تشكيل مجلس فخري تحت مظلة الغرفة يضم في عضويته الشرفيه كبار رجال اعمال المنطقة يتم اختيارهم على ضوء خدماتهم المقدمة للمنطقة والغرفة منذ تأسيسها ،
كما وافق المجلس على تكوين لجنة بمسمى لجنه أصدقاء الغرفة يشارك فيها مجموعه من الشخصيات القيادية في الإدارات الحكوميه بالمنطقه ونخبة من رجال الاعمال .

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