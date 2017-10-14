 لماذا يستعين ميسي بـ “حبة زرقاء” في جواربه؟ (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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لماذا يستعين ميسي بـ “حبة زرقاء” في جواربه؟ (فيديو)

لماذا يستعين ميسي بـ “حبة زرقاء” في جواربه؟ (فيديو)
المناطق - الرياض

لفت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار، خلال المواجهة التي جمعت فريقه برشلونة بضيفه أولمبياكوس، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، عندما أخرج حبة زرقاء من جواربه ووضعها في فمه.

ففي الدقيقة العاشرة من لقاء برشلونة وأولمبياكوس اليوناني، الذي انتهى بفوز “البلوغرانا” بثلاثة أهداف لهدف، سحب ميسي شيئا من جواربه ووضعه في فمه. وذكرت تقارير إعلامية أنها “حبة زرقاء اللون”، ولكن بعد وقت قصير أزال الصحفي الإسباني ريكارد توركيمادا”، الغموض بشأن هذا الأمر في تصريح “لراديو كاتالونيا”.

ووفقا للصحفي، فإن الحبة الزرقاء، هي عبارة عن قرص غلوكوز، يستخدمه ميسي من أجل تحسين عمل العضلات، وأضاف أن النجم الأرجنتيني أقدم على ذلك مع بداية المباراة، لأن العضلات تكون أكثر تقبلا للغلوكوز في أول 15 دقيقة من الجهد البدني.

بدوره، علق إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على هذه الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قائلا: “أنا لا أعرف ما إذا كان ميسي قد أخذ قرص الغلوكوز، لكن هذا أمر شائع ومعروف بين اللاعبين”.

وتألق البرغوث الأرجنتيني خلال المباراة محرزا هدف فريقه الثاني، ليرفع غلته إلى 100 هدف في البطولات الأوروبية، ويأتي في المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 97 هدفا، خلف غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 110 أهداف في “التشامبيونز ليغ”.

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