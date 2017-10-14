المدير العام لـ “يسّر” يؤكد أهمية أمن المعلومات ومتابعة التطورات المتسارعة له

أكد المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي، أهمية مفهوم أمن المعلومات، من خلال ما يمثله على المستويات كافة، مشيراً إلى أن هذه الأهمية تبرز في الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع والمنشآت الخاصة والحكومية، خاصة في ظل تزايد التهديدات وحالات الاختراق التي قد تصيب كل من يتعامل مع تقنية المعلومات .

جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات ورشة عمل “التوعية بأمن المعلومات في الجهات الحكومية” التي نظمها البرنامج بالشراكة مع جامعة المجمعة أمس الأول بفندق الرياض ماريوت، بحضور

نحو 130 ممثلاً عن 77 جهة حكومية في المملكة.

وشهدت الورشة مشاركة عددٍ من الأكاديميين والخبراء في مجال أمن المعلومات، الذين ناقشوا عدداً من المحاور، شملت : التهديدات الأمنية والأمن السبراني، وأمثلة لحالات وحوادث الاختراق الأمني، إلى جانب التحديات الأمنية وأفضل المعايير العالمية المتبعة، إضافة إلى مراكز عمليات أمن المعلومات والاستجابة المطلوبة للحوادث الأمنية .

وأوضح الشعيبي أن هذه الورشة، ستسهم في تعزيز مفهوم أمن المعلومات وإدارة وحوكمة كل ما يتعلق بهذا المفهوم، مشيراً إلى ما تضمنته الورشة من استعراض لعدد من المفاهيم والممارسات العالمية ذات العلاقة بأمن المعلومات، فضلاً عن توفير قناة تواصل بين مدراء تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، والمهتمين بأمن المعلومات على وجه الخصوص، ومبيناً في الوقت ذاته أن الورشة تعد فرصة لتبادل المعرفة ومشاركة الآراء والتعرف على التحديات التي تواجه المختصين في هذا المجال ومن ثم الوصول لجملة من الحلول المناسبة لها.

وأكد أن الاهتمام بأمن المعلومات لا يعني مجرد تطبيق لعدد من المعايير الاحترازية بقدر ما يحتاج إلى متابعة مستمرة لكل ما هو جديد في هذا العلم متسارع الخطى، خاصة وأن الهجمات والاختراقات الالكترونية وصور التهديدات المختلفة تتغير في أشكالها وتتعدد في أساليب حدوثها، ووصولها إلى المستهدفين .

كما توجه الشعيبي بالشكر الجزيل لجامعة المجمعة ممثلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، نظير ما قدمته من جهود ملموسة في مجال أمن المعلومات ولمشاركتها في تنظيم هذه الورشة،

عاداً إياها أحد المساهمات المشتركة التي تساعد في رفع الوعي بأهمية أمن المعلومات فضلاً عن كونها أحد أهم قنوات تبادل المعرفة والخبرات والنجاحات بين مسؤولي تقنية أمن المعلومات في مختلف الجهات الحكومية.

وفي ختام الورشة، تم سرد مجموعتين من التوصيات، الأولى على الصعيد الوطني ومنها: تضافر الجهود وتكاملها بين جميع الجهات الحكومية والخاصة كل حسب اختصاصه، وتفعيل ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال أمن المعلومات على المستوى الوطني، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة بها وإجراء المراقبة والتدقيق المستمر والمحاسبة، إضافة إلى تطوير وتفعيل استراتيجية وطنية، ووضع إطار عمل وطني لأمن المعلومات، وتطوير وتفعيل سياسات وإجراءات وطنية لأمن المعلومات، إلى جانب التأكيد على التوعية المستمرة بالحد الأدنى للتعامل مع التقنية من منظور أمن المعلومات، وذلك في ظل التهديدات المتصاعدة والمستمرة على المنطقة، ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى توطين البحث العلمي والصناعات الوطنية في مجال أمن المعلومات، والتأكيد على أن الاستثمار في الكوادر الوطنية ومنحها الثقة مطلبٌ استراتيجي.

أما النوع الثاني من التوصيات، فهي توصيات عامة للمنظمات، حيث شملت: التأكيد على أن أمن المعلومات عمل مستمر وليس مشروعاً أو مهمة تنتهي بتطبيق الحلول الأمنية، ووجوب الاستعداد المبكر للحوادث الأمنية قبل وقوعها، فضلاً عن وجوب الاستفادة من التجارب السابقة الحوادث الأمنية السابقة والعمل على سد الثغرات ومواطن الضعف، وتبني وتفعيل المفاهيم الأمنية، والتأكيد على أن أمن المعلومات مسؤولية الجميع كل حسب طبيعة عمله، وتطبيق مفاهيم أمن المعلومات الحديثة ومواكبة التطوير السريع.