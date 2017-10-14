 صحة تبوك تنفذ ورشة عمل للفرق الصحية المدرسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تنفذ ورشة عمل للفرق الصحية المدرسية

صحة تبوك تنفذ ورشة عمل للفرق الصحية المدرسية
المناطق - تبوك - منى الريس

نفذت صحة تبوك ممثلة في ادارة الصحة المدرسية ورشة عمل تحت عنوان شعار ( نعمل معاً لتعزيز صحة النشىء ) لتدريب الفرق الصحية على برامج ومبادرات الصحة المدرسية والتي تستمر على مدى يومين بمركز التدريب والمؤتمرات .
وأوضحت الدكتورة عبير العنزي استشارية طب الأسرة ومديرة ادارة الصحة المدرسية أهميه البرامج المقدمة من خلال الصحة المدرسية ودورها في تعزيز صحه المجتمع لدى طلاب وطالبات المدارس في مختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية , مشيرة الى أن من أهم المبادرات التي تعمل على تنفيذها صحة تبوك هي مبادرة رشاقة وهي احدى مبادرات وزارة الصحة لخفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس لتعزيز نمط الحياة الصحية من خلال تحسين السلوك الغذائي وزيادة النشاط البدني للطلاب والطالبات نظراً لارتباطها بالعديد من الأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وغيرها .

واستهدفت ورشة العمل دور المرشد الصحي في المدرسة وكذلك مراقبة المقاصف المدرسية وتطبيقها للاشتراطات الصحية وتهيئة البيئة الصحية المدرسية للطلاب والطالبات , كذلك زيادة التثقيف الصحي داخل المدارس وتفعيل برامج الاسعافات الأولية والتدريب عليها

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