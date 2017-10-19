 ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بمنطقة حائل خمسة ملايين ريال من حسابه الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بمنطقة حائل خمسة ملايين ريال من حسابه الخاص

ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بمنطقة حائل خمسة ملايين ريال من حسابه الخاص
واس - حائل

منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، (5) ملايين ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في منطقة حائل، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” .
ونفذ الدعم الخيري في منطقة حائل عبر 3 جمعيات خيرية في المنطقة ، إذ بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في منطقة حائل ( 4.152 ) مستفيدا ومستفيدة، شملت 3 فئات من رعاية الأيتام والشباب والفتيات المقبلين على الزواج وذوي الاحتياجات الخاصة .
وشمل الدعم الخيري من سمو ولي العهد ضمن مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية حتى هذا الأسبوع 6 مناطق في المملكة بمبلغ 81 مليون ريال مبتدئا بمنطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال، وأوفى بمتطلبات (11,680) مستفيداً ومستفيدة من خلال 14 جمعية خيرية ، فيما كانت محطته الثانية بمنطقة مكة المكرمة بتبرع بلغ 15 مليون ريال إذ شمل (14،914) مستفيداً ومستفيدة من خلال 10 جمعيات خيرية ، كما حظيت المنطقة الشرقية بدعم خيري بلغ (16) مليون ريال شاملا احتياجات أكثر من 41 ألف مستفيد ومستفيدة عبر 10 جمعيات خيرية ، فيما كان الدعم الخيري لمنطقة القصيم بمبلغ 16 مليون ريال وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في القصيم ( 7.296 ) مستفيدا ومستفيدة، شملت 5 فئات عبر 12 جمعية خيرية ، في حين وجه الدعم الخيري الأسبوع الماضي لمنطقة المدينة المنورة بمبلغ 6 ملايين ريال أوفى باحتياجات ( 4.849 ) مستفيدا ومستفيدة، شاملا 6 فئات ، فيما شهدت منطقة حائل هذا الأسبوع دعمها الخيري بمبلغ 5 ملايين ريال .

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