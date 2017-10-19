 بحث سبل الارتقاء بالبيئة التدريبية بين تقنية البنات بالمدينة ومدينة المعرفة الاقتصادية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بحث سبل الارتقاء بالبيئة التدريبية بين تقنية البنات بالمدينة ومدينة المعرفة الاقتصادية ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بمنطقة حائل خمسة ملايين ريال من حسابه الخاص إطلاق خدمة مختصة بالمطالبات المالية للموردين والمقاولين في جراحة نادرة عالمياً  إنهاء إصابة شاب بكسر قلعي بالرباط بـ”سعود الطبية” الجيش اليمني : متسللون انقلابيون يقفون وراء محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء فيصل بن مشعل: القصيم وجهة سياحية بتنوع منتجاتها الزراعية التخطيط وأعمال التأسيس للتشطيبات في ندوة فنون البناء بغرفة القصيم وزير العمل يؤكد خلال رعايته “الملتقى التثقيفي للوقاية في بيئات العمل” على نشر التوعية المجتمعية بأضرار المخدرات ودعم الجهود لمكافحتها خطط استراتيجية للقضاء على فقر 40 ألف أسرة ببر الشرقية      وزير الشؤون الإسلامية يطلع على مشروع أول محطة طاقة شمسية بجامع الحكمة بالرياض صحة تبوك تنظم معرض توعوي حول المضادات الحيوية وغسيل الايدي وتطعيم الانفلونزا الموسمية  أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار

بحث سبل الارتقاء بالبيئة التدريبية بين تقنية البنات بالمدينة ومدينة المعرفة الاقتصادية

بحث سبل الارتقاء بالبيئة التدريبية بين تقنية البنات بالمدينة ومدينة المعرفة الاقتصادية
المناطق - المدينة المنورة

التقت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة الاستاذة فاطمة بولاقي والعميدة المشاركة كارين ماكغراث من كلية نياجرا مزود مشروع بناء القدرات في الكلية بأحد ممثلي مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة المهندس / هيثم السعيد، وقد ناقش الأطراف الرؤية المستقبلية للسيدات في سوق عمل المدينة المنورة، وتبادل الخبرات بين الأطراف عن طرق خلق بيئة تدريبية ترتقي بالمتدربات وتركز على تخريج سيدات يبحث ويُقبل سوق العمل على توظيفهن.
الجدير بالذكر أن “مشروع بناء القدرات” يعد أحد أهم المشاريع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطوير وتعزيز قدرات الكليات ، حيث ستقدم كلية نياجرا مزود خدمة مشروع بناء القدرات لكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة الدعم لقيادات الكلية من أجل تعزيز المهارات القيادية وتحسين الممارسات الإدارية والإشرافية و تقديم تدريب مكثف ومتخصص للهيئة التدريبية والإدارية، ومتابعة تطوير البرامج والخطط التدريبية والحقائب التدريبية وتحسين جودتها ، لتتوافق أكثر مع حجم وطبيعة الطلب في سوق العمل ، بالإضافة إلى تطوير خدمات المتدربات وتقنية المعلومات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>