بحث سبل الارتقاء بالبيئة التدريبية بين تقنية البنات بالمدينة ومدينة المعرفة الاقتصادية

التقت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة الاستاذة فاطمة بولاقي والعميدة المشاركة كارين ماكغراث من كلية نياجرا مزود مشروع بناء القدرات في الكلية بأحد ممثلي مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة المهندس / هيثم السعيد، وقد ناقش الأطراف الرؤية المستقبلية للسيدات في سوق عمل المدينة المنورة، وتبادل الخبرات بين الأطراف عن طرق خلق بيئة تدريبية ترتقي بالمتدربات وتركز على تخريج سيدات يبحث ويُقبل سوق العمل على توظيفهن.

الجدير بالذكر أن “مشروع بناء القدرات” يعد أحد أهم المشاريع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطوير وتعزيز قدرات الكليات ، حيث ستقدم كلية نياجرا مزود خدمة مشروع بناء القدرات لكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة الدعم لقيادات الكلية من أجل تعزيز المهارات القيادية وتحسين الممارسات الإدارية والإشرافية و تقديم تدريب مكثف ومتخصص للهيئة التدريبية والإدارية، ومتابعة تطوير البرامج والخطط التدريبية والحقائب التدريبية وتحسين جودتها ، لتتوافق أكثر مع حجم وطبيعة الطلب في سوق العمل ، بالإضافة إلى تطوير خدمات المتدربات وتقنية المعلومات.