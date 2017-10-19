 تعليم حائل يقيم ورشة عمل آلية تفعيل ساعة النشاط في المدارس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم حائل يقيم ورشة عمل آلية تفعيل ساعة النشاط في المدارس بحث سبل الارتقاء بالبيئة التدريبية بين تقنية البنات بالمدينة ومدينة المعرفة الاقتصادية ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بمنطقة حائل خمسة ملايين ريال من حسابه الخاص إطلاق خدمة مختصة بالمطالبات المالية للموردين والمقاولين في جراحة نادرة عالمياً  إنهاء إصابة شاب بكسر قلعي بالرباط بـ”سعود الطبية” الجيش اليمني : متسللون انقلابيون يقفون وراء محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء فيصل بن مشعل: القصيم وجهة سياحية بتنوع منتجاتها الزراعية التخطيط وأعمال التأسيس للتشطيبات في ندوة فنون البناء بغرفة القصيم وزير العمل يؤكد خلال رعايته “الملتقى التثقيفي للوقاية في بيئات العمل” على نشر التوعية المجتمعية بأضرار المخدرات ودعم الجهود لمكافحتها خطط استراتيجية للقضاء على فقر 40 ألف أسرة ببر الشرقية      وزير الشؤون الإسلامية يطلع على مشروع أول محطة طاقة شمسية بجامع الحكمة بالرياض صحة تبوك تنظم معرض توعوي حول المضادات الحيوية وغسيل الايدي وتطعيم الانفلونزا الموسمية 

تعليم حائل يقيم ورشة عمل آلية تفعيل ساعة النشاط في المدارس

تعليم حائل يقيم ورشة عمل آلية تفعيل ساعة النشاط في المدارس
المناطق - حائل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة النشاط صباح يوم الأربعاء الموافق 28_1_1439هـ، برامج ورشة عمل آلية تفعيل ساعة النشاط في المدارس، بهدف تعزيز النشاط الطلابي في المدارس لدوره في تكوين شخصية الطالب، وبدأت ورشة النشاط بملخصِ الدليل التنظيمي لحصة النشاط قدمها مشرف النشاط العلمي الأستاذ فهد الجبارة، وكذلك محاور لنموذج التفعيل لحصة النشاط الطلابي في مبنى مستأجر للمرحلة الابتدائية ذكرها رائد النشاط بمدرسة علي بن أبي طالب الأستاذ عبد الله الصقية، وبين رائد النشاط في مدرسة سهما الأستاذ عبدالله النجم نموذج لتفعيل حصة النشاط الطلابي في مدرسة أهلية مرحلة متوسطة، واسترسل رائد النشاط في ثانوية حائل الأستاذ مجزع المبلع حول النماذج بتقديم نموذج لتفعيل حصة النشاط الطلابي في مدرسة حكومية مرحلة ثانوية، وعرضت رائدة النشاط في المدرسة 33 الابتدائية الأستاذة هدى اللزام أنموذج تفعيل حصة النشاط الطلابي في مدارس البنات كافة المراحل قدمها، واستعرضت رئيسة قسم النشاط الثقافي الأستاذة لولو النهير المعوقات والصعوبات والحلول والمعالجات التي تقف أمام تطبيق حصة النشاط، وفي المجال بين الأستاذ أحمد الحسين خلال ورشة العمل مقترحات برامج وأنشطة حصة النشاط: وفي الجانب قال رئيس قسم النشاط الاجتماعي الأستاذ فريح الدحيلان” أن هناك حوافز ومميزات تقدمها إدارة النشاط الطلابي من خلال جائزة التميز في النشاط الطلابي”، وفي السياق ذاته أبان الأستاذ خالد الشيخ رئيس قسم النشاط العلمي الدور التكاملي للإدارات ومكاتب التعليم والوحدات والأقسام.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني إن حصة النشاط لها دور كبير وبارز في تنمية قدرات مهارات الطلاب ورفع مستوى الأداء لجميع الطلاب، مشددًا على أهمية بناء خطط النشاط وتنفيذها بالشكل السليم بما يتوافق مع توجه الوزارة وأهدافها والعمل على توظيف القدرات.

وأشار الدكتور”الثويني” إلى المدارس معتبرًا أنها هي الواجهة الحقيقية في توجيه الطلاب والطالبات ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها، عبر تفوق الطلاب وإبداعهم والمدارس مسرح الإبداع والتميز الذي يجب على الجميع المساهمة في إخراجه بالأسلوب التربوي المميز، والنشاط الطلابي وسيلة لتحقيق ذلك، ويجب على كل رائد نشاط في كل مدرسة أن يضعه في جدول عمله اليومي وفي كل برامج النشاط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>