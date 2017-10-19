تعليم حائل يقيم ورشة عمل آلية تفعيل ساعة النشاط في المدارس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة النشاط صباح يوم الأربعاء الموافق 28_1_1439هـ، برامج ورشة عمل آلية تفعيل ساعة النشاط في المدارس، بهدف تعزيز النشاط الطلابي في المدارس لدوره في تكوين شخصية الطالب، وبدأت ورشة النشاط بملخصِ الدليل التنظيمي لحصة النشاط قدمها مشرف النشاط العلمي الأستاذ فهد الجبارة، وكذلك محاور لنموذج التفعيل لحصة النشاط الطلابي في مبنى مستأجر للمرحلة الابتدائية ذكرها رائد النشاط بمدرسة علي بن أبي طالب الأستاذ عبد الله الصقية، وبين رائد النشاط في مدرسة سهما الأستاذ عبدالله النجم نموذج لتفعيل حصة النشاط الطلابي في مدرسة أهلية مرحلة متوسطة، واسترسل رائد النشاط في ثانوية حائل الأستاذ مجزع المبلع حول النماذج بتقديم نموذج لتفعيل حصة النشاط الطلابي في مدرسة حكومية مرحلة ثانوية، وعرضت رائدة النشاط في المدرسة 33 الابتدائية الأستاذة هدى اللزام أنموذج تفعيل حصة النشاط الطلابي في مدارس البنات كافة المراحل قدمها، واستعرضت رئيسة قسم النشاط الثقافي الأستاذة لولو النهير المعوقات والصعوبات والحلول والمعالجات التي تقف أمام تطبيق حصة النشاط، وفي المجال بين الأستاذ أحمد الحسين خلال ورشة العمل مقترحات برامج وأنشطة حصة النشاط: وفي الجانب قال رئيس قسم النشاط الاجتماعي الأستاذ فريح الدحيلان” أن هناك حوافز ومميزات تقدمها إدارة النشاط الطلابي من خلال جائزة التميز في النشاط الطلابي”، وفي السياق ذاته أبان الأستاذ خالد الشيخ رئيس قسم النشاط العلمي الدور التكاملي للإدارات ومكاتب التعليم والوحدات والأقسام.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني إن حصة النشاط لها دور كبير وبارز في تنمية قدرات مهارات الطلاب ورفع مستوى الأداء لجميع الطلاب، مشددًا على أهمية بناء خطط النشاط وتنفيذها بالشكل السليم بما يتوافق مع توجه الوزارة وأهدافها والعمل على توظيف القدرات.

وأشار الدكتور”الثويني” إلى المدارس معتبرًا أنها هي الواجهة الحقيقية في توجيه الطلاب والطالبات ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها، عبر تفوق الطلاب وإبداعهم والمدارس مسرح الإبداع والتميز الذي يجب على الجميع المساهمة في إخراجه بالأسلوب التربوي المميز، والنشاط الطلابي وسيلة لتحقيق ذلك، ويجب على كل رائد نشاط في كل مدرسة أن يضعه في جدول عمله اليومي وفي كل برامج النشاط.