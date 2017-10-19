 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 7 مشروعات إغاثية للنازحين في الداخل السوري واللاجئين على الحدود مع الدول المجاورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 7 مشروعات إغاثية للنازحين في الداخل السوري واللاجئين على الحدود مع الدول المجاورة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 7 مشروعات إغاثية للنازحين في الداخل السوري واللاجئين على الحدود مع الدول المجاورة
واس - الرياض

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سبعة مشروعات إغاثية مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الميدان بالداخل السوري في عدة قطاعات إغاثية شملت الصحة والمياه والإصحاح البيئي والأمن الغذائي والتعليم والتغذية مخصصة للنازحين السوريين في الداخل واللاجئين على الحدود مع الدول المجاورة.
ووقّع العقود في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حيث جرى توقيع عقود لدعم الخدمات الصحية بمستشفى باب الهوى, وتشغيل مستشفى اللطامنة في ريف حماه الشمالي، ودعم مستشفى كفر نبل الجراحي، وإعادة تأهيل محطات المياه ونظام إدارة النفايات الصلبة في قرى محافظة إدلب مع دعم المصروفات التشغيلية، وتحسين الوضع المائي المستدام في ريف إدلب, إضافة إلى توقيع عقد لتحسين الجودة والوصول للتعليم وتعزيز النظام التعليمي في سوريا، وعقدٍ لتمكين الأسر الأكثر حاجة من خلال دعم أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية في سوريا.
وقد انتهى المركز من تنفيذ خطة الإغاثة العاجلة للشعب السوري في مرحلتها الأولى، وبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية باختيار المشروعات النوعية والاستراتيجية في القطاعات الإغاثية المختلفة التي تحقق عنصر الاستدامة وحفظ كرامة الإنسان وصناعة الفارق والحد من تفاقم الأزمة على الصعيد الإنساني، استمرارًا للمشروعات الإغاثية والإنسانية التي يمولها المركز بالشراكة مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي في سوريا.
ويأتي توقيع المشروعات ضمن الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

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