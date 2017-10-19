 جهات حكومية ومتخصصون يتفاعلون مع ورشة عروض متحف الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جهات حكومية ومتخصصون يتفاعلون مع ورشة عروض متحف الباحة

جهات حكومية ومتخصصون يتفاعلون مع ورشة عروض متحف الباحة
المناطق - الباحة

نظم المكتب الاستشاري لمشروع متحف الباحة الاقليمي ورشة العمل الاولى بشأن تصميم العروض المتحفية لمتحف الباحة الإقليمي.بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة وذلك بفندق قصر الباحة ، بهدف استطلاع آراء المجتمع المحلي والشركاء والمهتمين والمختصين بشأن تصميم العروض المتحفية لمتحف الباحة الإقليمي.
وبرزت خلال الورشة أهمية المجتمع المحلي ودوره في تطوير المتاحف في المملكة خلال الورشة، حيث شهدت حضور عدد من المسئولين في المنطقة وأصحاب المتاحف الخاصة ومشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من و والأمانة وفرع وزارة الزراعة وجامعة الباحة وغيرها من القطاعات وعدد من الشركاء
وكانت الورشة قد افتتحت بكلمة ترحيبية من مدير عام السياحة والتراث الوطني المكلف المهندس طلال الغامدي لضيوف المنطقة والمشاركين وشدد خلالها على أهمية ودور المجتمع المحلي في تطوير المتاحف ووضع آليه مميزة لتنفيذ متحف الباحة الإقليمي خصوصا وأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سباقة لمثل هذه المشاركات بتوجيهات سمو رئيس الهيئة، مضيفا أن الورشة نجحت في استطلاع آراء واقتراحات وأفكار المسؤولين والمجتمع المحلي في ماذا يريدون في متحفهم وكيف يتمنون أن يكون، وأن كل الافكار التي طرحت في هذه الورشة، ستكون نواه لعمل تصميم العروض المتحفية لمتحف الباحة بعد ذلك
واستعرض خبير التراث والآثار والمتاحف الدكتور عوض الزهراني للفريق الاستشاري من خلال عرض مفصل، القاعات وما تحتويه من قطع أثرية وتراثية ابتداء من قاعة بيئة المنطقة وقاعات منطقة الباحة ما قبل التاريخ وما قبل الإسلام والفترة الإسلامية والتراث والعصر الحديث للمملكة و عيش السعودية والعروض الزائرة.
ونوقش خلال الورشة أهمية ووضع الأساليب الحديثة في العرض، واستثمار البرامج التفاعلية، وأن يكون هناك قصة يسردها المتحف تخدم الجانب التعليمي والترفيهي، إضافة إلى استثمار المتاحف الخاصة في الباحة .وشهدت الورشة مداخلات من مسؤولي المنطقة
من جانبه، أكد رئيس قسم العناية بالتراثي بالمنطقة بدر ال عصيدان أن ورشة العمل أعطت انطباع جيد لدى مسؤولي المنطقة والمجتمع المحلي، واشار ال عصيدان الى ان الهدف من الورشة خلق حالة من التلاقي مع المجتمع المحلي بكل أطيافه من المهتمين في مجال المتاحف والذين يمكن أن يقدموا الكثير عبر هذه الورش والتي تقوم بتحليل كافة المعلومات والتوصيات ودراستها دراسة تحليلية وتحويلها إلى حقائق ملموسة.
كما قام الفريق الاستشاري مع منسوبي فرع الهيئة بزيارة عدد من المواقع الاثرية والتراثية بالمنطقة ومنها قرية العصداء الاثرية وقرية ذي عين وقصر بن رقوش وقرية الاطاولة

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