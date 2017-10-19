تكليف “ريم الغامدي ” مساعدةً لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم

أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذ حمد الرميح قراراً بتكليف الاستاذة ريم بنت سعد الغامدي مساعدةً لمدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم للاشراف الاجتماعي النسائي .

يذكر أن ” الغامدي ” قد حصلت على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك عبد العزيز كما قد حصلت أيضا على الدبلوم التربوي من كلية خدمة المجتمع ودبلوم في اللغة الانجليزية من جامعة القصيم الاهلية .

كما قد حضرت ” الغامدي ” العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في المجال الاداري والاجتماعي .

وشغلت ” الغامدي ” العديد من الوظائف بداية في وزارة التربية والتعليم لمدة عامين ثم انتقلت الى الوزارة وشغلة العديد من المناصب القيادية بدايةً برئاسة القسم النسائي في مكتب المتابعة الاجتماعية بالقصيم لمدة سبع سنوات

وبعد ذلك تم تكليفها بالعمل مديرة لمؤسسة رعاية الفتيات ببريدة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم مديرة لوحدة المتابعة النسائية في المنطقة لمدة سنتين واخيراً صدر قرار تكليفها بالعمل مساعدةً لمدير عام فرع وزارة العمل للاشراف الاجتماعي النسائي بالقصيم خلفاً للاستاذة هدى الزعاق .