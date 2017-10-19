الكلية التقنية بالباحة تستقبل وفد طلاب من المعهد العلمي

أستقبلت الكلية التقنية بالباحة وفد طلاب المعهد العلمي يرافقهم كلاً عبدالله سعيد الغامدي مشرف النشاط فيصل عبداللطيف شمح المرشد الطلابي .

حيث كان في استقبالهم وكيل الكلية لخدمات المتدربين المهندس / فهد بن محمد كرات والمسؤول عن برنامج نبراس بالكلية عبدالقادر كحلان

وقد بدأت الزيارة بالتوجه إلى مكتب عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي بالباحة مرعي بن سعد القرني ، حيث رحب بالضيوف الكرام وقدم شكره وتقديره للوفد الزائر على إختيارهم صرحاً من صروح التدريب التقني والمهني للإطلاع عن قرب على ما تقدمه الكلية من برامج وأنشطة وفعاليات كما أستمع إلى أسئلة الطلاب وأبدا استعداده لتبني أفكار وأطروحات الطلاب وأن الكلية التقنية مستعدة بطاقمها الإداري والتدريبي بتبني أفكار وتجارب المبدعين والمتميزين من أبناء الوطن لما يعود ذلك للمصلحة العامة لبناء وطننا العزيز بأيدي ماهرة ومدربة متمنياً للجميع التوفيق والجد والإجتهاد .

بعد ذلك توجه الوفد إلى زيارة المعامل والورش وقاعات التدريب وأستمعوا إلى شرحاً مفصلاً عن كل قسم كما أستمع الوفد إلى شرحاً متكاملاً عن أحدث أجهزة التحكم المبرمج والورش وأنظمة الحماية المتطورة .

وفِي نهاية الجولة قدم وفد المعهد درعاً تذكارياً لعميد الكلية ثم التقطت الصور الجماعية التذكارية .