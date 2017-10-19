 الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” لطلاب المرحلة الثانوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” لطلاب المرحلة الثانوية

الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” لطلاب المرحلة الثانوية
المناطق - نجران

بدأت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في تنفيذ برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” والذي أعدته  لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الحالي لتعريفهم بكيفية اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية.

ويأتي برنامج” التثقيف التعليمي المهني” لتبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية وتحقيقاً لما تضمنه رؤية 2030 من توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة واستكمالاً للتعاون المثمر بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

ولقد انطلق تنفيذ البرنامج بمدرسة بن خلدون الثانوية حيث قدم علي بن عبدالله آل عتيق مدير العلاقات العامة والإعلام وعضو هيئة التدريب بالكلية محاضرة تثقيفية وإرشادية حول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية وانشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية وكيفية الانخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني .

مبيناً أهمية البرنامج والتي تعمل على التمكين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل التقني والمهني، عن طريق بناء منظومة تثقيف مهني متكاملة متجانسة لدى الطلاب بهدف الموازنة بين الطموحات الشخصية وحاجات سوق العمل وتشجيع الطلاب على مبدأ احترام وتقدير جميع المهن وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمل .

وتحدث “آل عتيق” عن أهمية المهنة في سوق العمل ومحطات عمل ميدانية في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي والميكانيكا والمحاسبة والادارة المكتبية والتسويق .
وقال “آل عتيق” أن هذه المرحلة تأتي امتداداً لنجاح المرحلة السابقة إذ تضاعف عدد الطلاب المتقدمين إلى معاهد المؤسسة وكلياتها التقنية ضعف أعداد المتقدمين في السنوات السابقة، وذلك نتيجة لإسهامات المبادرة في التثقيف المهني، وتعزيز الاتجاهات نحو المجالات المهنية والتقنية في التعليم العام بما يتوافق مع رؤية الوطن .

يذكر أن برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” يمتد حتى يوم الأربعاء الرابع من شهر ربيع أول القادم بزيارة عدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة .

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