 الدكتور آل فهيد وكيل الوزارة يجتمع بعدد من مديري مكاتب التعليم الأهلي على مستوى الوزارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قوات الأمن الخاصة تنفذ مشروع السير الطويل اختتام مناورات ” جسر 18 ” بين القوات البحرية السعودية البحرينية رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الرياض “للمناطق” : بدأنا في تطبيق خطة لتعزيز العمل الميداني وتتبع المركبات 366516 مراجع لمستشفى عسير المركزي خلال العام الماضي أكثر من ثلاثة آلاف جولة تفتيشية للأرصاد بمنطقة مكة المكرمة خلال العام المنصرم الدكتور آل فهيد وكيل الوزارة يجتمع بعدد من مديري مكاتب التعليم الأهلي على مستوى الوزارة الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” لطلاب المرحلة الثانوية الكلية التقنية بالباحة تستقبل وفد طلاب من المعهد العلمي تكليف “ريم الغامدي ” مساعدةً لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم مجلس بلدي جازان : مشاريع ترفيهية للمدينة جهات حكومية ومتخصصون يتفاعلون مع ورشة عروض متحف الباحة مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 7 مشروعات إغاثية للنازحين في الداخل السوري واللاجئين على الحدود مع الدول المجاورة

الدكتور آل فهيد وكيل الوزارة يجتمع بعدد من مديري مكاتب التعليم الأهلي على مستوى الوزارة

الدكتور آل فهيد وكيل الوزارة يجتمع بعدد من مديري مكاتب التعليم الأهلي على مستوى الوزارة
المناطق - مكة - عادل الزهراني

عقد وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد صباح اليوم الخميس الموافق 29/ 1/ 1439هـ اجتماعاً بعدد من مديري مكاتب التعليم الأهلي بالمملكة بمقر مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بحي العزيزية. بحضور ومشاركة مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني والأستاذ  محمد بن سعد البقمي مدير مكتب التعليم الأهلي بالطائف، و مدير مكتب التعليم الأهلي بالرياض أنس بن صالح الأحيدب، و مدير مكتب التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية عوض بن مانع المالكي، ومدير مكتب التعليم الأهلي بجدة خالد بن دخيل الله الحارثي، ومدير مكتب التعليم الأهلي بالمدينة المنورة عبد الله بن سليمان الكويتي.
وتناول الاجتماع عرض خطط وإحصاءات مكاتب التعليم الأهلي المشاركة، ومناقشة الملاحظات الميدانية وكافة التحديات وفرص التحسين، ثم اختتم الاجتماع – الذي كان على فترتين تخللته استراحة قصيرة – بطرح العديد من الاقتراحات المهمة، واتخذت التوصيات اللازمة الكفيلة بتطوير الأداء، وتذليل كافة المعوقات الممكنة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>