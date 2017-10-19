الدكتور آل فهيد وكيل الوزارة يجتمع بعدد من مديري مكاتب التعليم الأهلي على مستوى الوزارة

عقد وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد صباح اليوم الخميس الموافق 29/ 1/ 1439هـ اجتماعاً بعدد من مديري مكاتب التعليم الأهلي بالمملكة بمقر مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بحي العزيزية. بحضور ومشاركة مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني والأستاذ محمد بن سعد البقمي مدير مكتب التعليم الأهلي بالطائف، و مدير مكتب التعليم الأهلي بالرياض أنس بن صالح الأحيدب، و مدير مكتب التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية عوض بن مانع المالكي، ومدير مكتب التعليم الأهلي بجدة خالد بن دخيل الله الحارثي، ومدير مكتب التعليم الأهلي بالمدينة المنورة عبد الله بن سليمان الكويتي.

وتناول الاجتماع عرض خطط وإحصاءات مكاتب التعليم الأهلي المشاركة، ومناقشة الملاحظات الميدانية وكافة التحديات وفرص التحسين، ثم اختتم الاجتماع – الذي كان على فترتين تخللته استراحة قصيرة – بطرح العديد من الاقتراحات المهمة، واتخذت التوصيات اللازمة الكفيلة بتطوير الأداء، وتذليل كافة المعوقات الممكنة.