أكثر من ثلاثة آلاف جولة تفتيشية للأرصاد بمنطقة مكة المكرمة خلال العام المنصرم

نفّذت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة 3075 جولةً تفتيشيةً بيئيةً للمنشآت خلال العام المنصرم 1438هـ ، في كل من مدينة جدة , ومكة المكرمة, والطائف , شملت أكثر من 2124 منشأة داخل المدن الصناعية وخارجها .

وأوضح مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي، أن الجولات التفتيشية جاءت عبر أكثر من 183 لجنةً نتج عنها ضبط وتحرير 610 مخالفات، مسجلة بذلك ارتفاعاً مقارنة بالعام 1437 هـ ، الذي سجل 303 مخالفات, كما سجلت أعداد البلاغات والشكاوي التي تلقتها الهيئة ارتفاعاً بـ 96 بلاغاً خلال العام 1438هـ ، مقابل 78 بلاغاً للعام 1437هـ ، فيما استقبلت الهيئة 700 طلب ترخيص خلال العام 1438هـ .

وأشار إلى أن عدد الحوادث البيئية التي رصدتها الهيئة في منطقة مكة المكرمة لم تتجاوز سبعة حوادث، أبرزها نفوق الأسماك وتسرب مواد بترولية من المحطات، وانسكاب مواد كيميائية , داعياً المنشآت إلى الالتزام باللوائح والاشتراطات البيئية ، ومؤكداً استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات للحفاظ على البيئة .