 366516 مراجع لمستشفى عسير المركزي خلال العام الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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366516 مراجع لمستشفى عسير المركزي خلال العام الماضي

366516 مراجع لمستشفى عسير المركزي خلال العام الماضي
المناطق - أبها

شهد مستشفى عسير المركزي تزايداً في أعداد المستفيدين من الخدمات الصحية  من داخل منطقة عسير وخارجها خلال العام الماضي 1438هـ  ، حيث بلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية للمستشفى وفقاً لآخر احصائية صادرة (172321 ) مراجع، كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى (119088 ) مريض ، وبلغت العمليات الجراحية (8164 ) عملية جراحية ، أما عدد مراجعي مركز طب الأسنان بالمستشفى فقد بلغ (39405) مستفيد ، كما أجرى المستشفى (2745511) فحصاً مخبرياً ، وبلغت نسبة فحوصات الأشعة (96721) فحصاً ، كما قام المستشفى عبر قسم التأهيل الطبي باستقبال (35702 ) حالة .
جدير بالذكر أن المستشفى يشهد خلال هذه الفترة مشاريع تطويرية عديدة من أبرزها مشروع توسعة العناية المركزة ومشروع وحدة الحروق ومشروع الأرشفة الإلكترونية ومشروع إعادة تأهيل البنية التحتية وغيرها من المشاريع ؛ التي تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرضى وبأعلى جودة .
تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً  برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى  مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية ، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية  في تقليل فترات الإنتظار.

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