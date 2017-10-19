 رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الرياض “للمناطق” : بدأنا في تطبيق خطة لتعزيز العمل الميداني وتتبع المركبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الرياض “للمناطق” : بدأنا في تطبيق خطة لتعزيز العمل الميداني وتتبع المركبات

رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الرياض “للمناطق” : بدأنا في تطبيق خطة لتعزيز العمل الميداني وتتبع المركبات
المناطق - الرياض - وليد الحمود

أوضح الدكتور تركي الشليل ، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والمتحدث الرسمي للرئاسة العامة للهيئة بأن عـدد مراكز هيئة الأمر بالمعروف في مدينة الرياض بلغ ٤٤ مركزاً موزعة في جميع أحياء المدينة وفق نطاق عمل كل مركز ، ويتم العمل الميداني بالهيئات والمراكز  وفق تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأوضح الشليل في حديث خاص للمناطق بأن هيئة الأمر بالمعروف تعمل حالياً على تنفيذ خطة لتعزيز العمل الميداني التي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله السند في شهر شعبان الماضي ، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل الميداني للاستفادة بشكل أكبر من تواجد فرق الهيئة في الميدان ، باستخدام وسائل التقنية الحديثة كأجهزة الاتصال اللاسلكية وأنظمة تتبع المركبات وغيرها ، كما نعمل على تحديد مهام «العضو الميداني» وفق ما لديه من أنظمة وتعليمات والتي يتم تطبيقها بالنزول للميدان طيلة ساعات العمل الرسمي ، في الفترتين الصباحية والمسائية بحسب المواقع المحددة لكل عضو هيئة، والتواصل اللحظي مع المشرف الميداني، وإحاطته بمجريات العمل في الميدان.
وأضاف الدكتور تركي الشليل أن الخطة تضمنت عـدداً من الإجراءات لتطوير العمل لضمان تفعـيل جوانب تقنية تتمثل في تتبع المركبات وتحديد أماكن عملها وفق تقارير لحظية ، وتفعيل جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي ، وإيجاد نظام آلي لسهولة تكليف الأعـضاء في أماكنهم المحددة ، مع مراعاة زيادة عدد الأعضاء وقت المناسبات ، وقد تم تدشين هذه الخطة في فرع الرياض وعسير والقصيم، ويجري العمل على تطبيقها في جميع فروع الرئاسة العامة خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى.

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