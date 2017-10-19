قوات الأمن الخاصة تنفذ مشروع السير الطويل

نفذت قوات الأمن الخاصة، اليوم، مشروع السير الطويل ( مسير1) بمدينة الأمير نايف الأمنيه في مدينة الرياض.

ويهدف مشروع السير الطويل إلى قياس قوة التحمل والوقوف على المستوى اللياقي لدى المشاركين، وضمان تحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوات، لمباشرة أي نوع من المهام وخاصة التي تتطلب الجهد البدني العالي.

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع سير طويل وضعتها القوات ضمن الخطة التدريبية لهذا العام 1439هـ.

