 قوات الأمن الخاصة تنفذ مشروع السير الطويل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قوات الأمن الخاصة تنفذ مشروع السير الطويل

قوات الأمن الخاصة تنفذ مشروع السير الطويل
واس - الرياض

نفذت قوات الأمن الخاصة، اليوم، مشروع السير الطويل ( مسير1) بمدينة الأمير نايف الأمنيه في مدينة الرياض.
ويهدف مشروع السير الطويل إلى قياس قوة التحمل والوقوف على المستوى اللياقي لدى المشاركين، وضمان تحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوات، لمباشرة أي نوع من المهام وخاصة التي تتطلب الجهد البدني العالي.
يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع سير طويل وضعتها القوات ضمن الخطة التدريبية لهذا العام 1439هـ.

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