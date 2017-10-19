تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي بالإمارات

فاجأ حاكم دبي متابعيه على تويتر، صباح الخميس، بخبر سياسي يتعلق بالوزارات. وأعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء في تغريدة على تويتر، إجراء تعديل وزاري اليوم الخميس.

وقال الشيخ محمد “الإخوة والأخوات سنعلن اليوم عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات، تجديداً للدماء وتحفيزاً للتغيير واستعداداً للمرحلة المئوية المقبلة في مسيرة دولتنا”.

وأضاف في تغريدات لاحقة “التعديل الحكومي الجديد جاء بناء على اجتماعاتنا السنوية الأخيرة، وإطلاق مئوية الإمارات، وتلبية لمجموعة من متطلباتنا المستقبلية بعيدة المدى”. وأوضح “المرحلة الجديدة عنوانها مهارات المستقبل، وعلوم المستقبل، وتكنولوجيا المستقبل، لأننا نسعى للتأسيس لمئوية نؤمّن من خلالها مستقبل أجيالنا”.

وزير دولة للذكاء الاصطناعي

وقال حاكم دبي: “نعلن اليوم عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي، ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها”. وأضاف “تم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، بعمر 27 نجح عمر بقيادة القمة العالمية للحكومات واستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “كما نعلن عن تعيين سارة الأميري (30 عاماً) وزيرة للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية. سارة مسؤولة أيضا عن مجلس علماء الإمارات، وتقود باقتدار مهمة الإمارات للوصول للمريخ.. ونريد مئات النماذج مثل سارة لمستقبل الإمارات”.

كما أعلن عن تعيين مريم المهيري وزيرة للدولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة”.

وقال: “أيضا أضفنا للأخ أحمد بالهول ملف المهارات المتقدمة، ليكون وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وليستمر التعلم مدى الحياة. الأخ أحمد مسؤول عن تجهيز كوادرنا بمهارات المستقبل، التقنيات المتقدمة ستخلق وظائف جديدة وتلغي نصف الحالية خلال 10 سنوات فقط”.

وتابع قائلاً: “ونعلن اليوم أيضا عن تعيين ناصر بن ثاني الهاملي وزيرا للموارد البشرية والتوطين، ما زلنا بطيئين في ملف التوطين وناصر أمامه مهمة كبيرة”. وأضاف “كما نعلن عن تعيين حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة لتنمية المجتمع، الأسرة الإماراتية هي الرهان الأكبر لتماسك المجتمع وتمنياتي لحصة بالتوفيق”.

إلى ذلك، أعلن عن تعيين نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح، قائلاً: “الأخ نهيان وجه إماراتي عربي ودولي، ويشكل رصيداً كبيراً لقوتنا الناعمة الإماراتية. الأخ نهيان بن مبارك برصيده الاجتماعي الضخم.. وعلاقاته الدولية الواسعة.. ومحبة كافة فئات المجتمع له خير من يرسخ التسامح في الإمارات والمنطقة”.