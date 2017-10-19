أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة تسلم التقرير النهائي لأعمال فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ خلال موسم حج 1438هـ

تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اليوم الخميس التقرير النهائي لأعمال فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ خلال موسم حج 1438هـ .

وتضمن التقرير الذي سلّمه للأمير عبدالله بن بندر، المشرف العام على الفريق مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، أبرز أعمال الفريق المنجزة والتي شملت دراسات للخطط الموضوعة ، والتقييم الميداني للجهات المعنية في العاصمة المقدسة والمشاعر، كما اشتمل على أبرز النتائج المستخلصة والتوصيات التطويرية المقترحة، إلى جانب استعراض الجهود الكبيرة التي بذلت من كافة الجهات والتي أثمرت عن نجاح موسم الحج ولله الحمد.

يذكر أن الفريق يضمّ في عضويته إمارة منطقة مكة المكرمة، و وزارات الصحة، الشؤون البلدية والقروية، الحج والعمرة، التعليم ممثلاً في معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمديرية العامة للدفاع المدني والأمن العام.