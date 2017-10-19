«مطارات الرياض» تحصل على المركز الأول في جذب الكفاءات المهنية

حصلت شركة “مطارات الرياض” على المركز الأول في استقطاب المواهب على مستوى القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية المقدمة من الموقع المهني العالمي لينكدإن (LinkedIn).

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمت لنكدإن يوم أمس الأربعاء في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور ممثلين من شركة “مطارات الرياض”.

وحازت “مطارات الرياض” على جائزة أفضل فريق في استقطاب المواهب نظير كمية الاستقطاب وكيفيته خلال العام الجاري 2017م، لاسيما في التوظيف على الموقع الشهير لنكدإن.

وفي هذا الجانب، كشف صالح الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة “مطارات الرياض” عن أن الشركة حرصت منذ تخصيص قطاع النقل الجوي على استقطاب الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين والقيادات الإدارية المتميزة من القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم في رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية وللمساهمة في النهوض بقطاع النقل الجوي.

وأوضح الرشيد أن “مطارات الرياض” تمكنت من استقطاب الكثير من الكفاءات المهنية وحديثي التخرج من السعوديين والسعوديات، ونشطت على أحدث القنوات والمواقع المهنية المتخصصة لاستقطاب الكفاءات وتوسيع قاعدة استثمارات الشركة في تنمية الكوادر البشرية الشابة لشغل وظائف قيادية في قطاع النقل الجوي المدني، بما يضمن بناء مستقبل واعد للشركة ويعزز موقع القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

يذكر أن “مطارات الرياض” أطلقت مؤخراً برنامج “قادة المستقبل”، وهو برنامج منتهي بالتوظيف يستهدف الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج، من مختلف التخصصات، ويعتمد على تطبيق مفهوم متقدم لتأهيل المتدربين عبر برامج متخصصة ودورات تدريبة وتعليمية لمدة 12 شهراً، وصقل مهاراتهم في مختلف إدارات الشركة بما يتناسب مع تخصصاتهم.