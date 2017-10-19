 «مطارات الرياض» تحصل على المركز الأول في جذب الكفاءات المهنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق المرحلة الثالثة لجائزة آل مكتوم بتعليم عسير «مطارات الرياض» تحصل على المركز الأول في جذب الكفاءات المهنية اختتام معرض جامعة الملك خالد للكتاب والمعلومات الرابع عشر وكيل إمارة منطقة الباحة يرأس اجتماعاً موسعاً مع وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستشفى الخفجي ينفذ 3 فعاليات صحية تستهدف المجتمع وطلاب المدارس أمير الحدود الشمالية يؤكد ضرورة تقديم أفضل خدمات الاتصالات في محافظات ومدن وقرى المنطقة صحة الشرقية تدشن حملة تطعيم أكثر من 53 ألف طالب وطالبة الأمير سعود بن نايف يعزي عمدة جزيرة تاروت هيئة السوق المالية : لائحة محدثة تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ أمير القصيم يرعى حفل نجاح 37 طالباً وطالبة من أطفال مرضى الأورام لعام 1438  حملة سرطان الثدي بالباحة تستهدف 4473 سيدة  “جدة ” ماجد العلكمي في “ذمة الله “

«مطارات الرياض» تحصل على المركز الأول في جذب الكفاءات المهنية

«مطارات الرياض» تحصل على المركز الأول في جذب الكفاءات المهنية
المناطق_الرياض

حصلت شركة “مطارات الرياض” على المركز الأول في استقطاب المواهب على مستوى القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية المقدمة من الموقع المهني العالمي لينكدإن (LinkedIn).

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمت لنكدإن يوم أمس الأربعاء في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور ممثلين من شركة “مطارات الرياض”.

وحازت “مطارات الرياض” على جائزة أفضل فريق في استقطاب المواهب نظير كمية الاستقطاب وكيفيته خلال العام الجاري 2017م، لاسيما في التوظيف على الموقع الشهير لنكدإن.

وفي هذا الجانب، كشف صالح الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة “مطارات الرياض” عن أن الشركة حرصت منذ تخصيص قطاع النقل الجوي على استقطاب الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين والقيادات الإدارية المتميزة من القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم في رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية وللمساهمة في النهوض بقطاع النقل الجوي.

وأوضح الرشيد أن “مطارات الرياض” تمكنت من استقطاب الكثير من الكفاءات المهنية وحديثي التخرج من السعوديين والسعوديات، ونشطت على أحدث القنوات والمواقع المهنية المتخصصة لاستقطاب الكفاءات وتوسيع قاعدة استثمارات الشركة في تنمية الكوادر البشرية الشابة لشغل وظائف قيادية في قطاع النقل الجوي المدني، بما يضمن بناء مستقبل واعد للشركة ويعزز موقع القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

يذكر أن “مطارات الرياض” أطلقت مؤخراً برنامج “قادة المستقبل”، وهو  برنامج منتهي بالتوظيف يستهدف الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج، من مختلف التخصصات،  ويعتمد على تطبيق مفهوم متقدم لتأهيل المتدربين عبر برامج متخصصة ودورات تدريبة وتعليمية لمدة 12  شهراً، وصقل مهاراتهم  في مختلف إدارات الشركة بما يتناسب مع تخصصاتهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>