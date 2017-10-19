انطلاق المرحلة الثالثة لجائزة آل مكتوم بتعليم عسير

شهدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية في منطقة عسير الأستاذة نورة آل مفرح ، انطلاق المرحلة الثالثة لأعمال جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها العشرون .

وأوضحت منسقة الجائزة الأستاذة هدى مجري ، أنه تم استلام ملفات المشاركات بجميع فئاتها من مكاتب التعليم في المنطقة وعددها 15 ملف ، للبدء في التحكيم النهائي من قبل اللجان الخاصة بفئة الطالبة والمعلمة والإدارة المدرسية .

في شأن متصل أقام مركز الجوائز والمبادرات بتعليم عسير، دورة تدريبية عن جائزة “آل مكتوم” ، لمجموعة من الطلاب المتميزين ، قدمها رائد النشاط في متوسطة الطحاوي الأستاذ محمد القرني .