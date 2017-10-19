 انطلاق المرحلة الثالثة لجائزة آل مكتوم بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انطلاق المرحلة الثالثة لجائزة آل مكتوم بتعليم عسير

انطلاق المرحلة الثالثة لجائزة آل مكتوم بتعليم عسير
المناطق - أبها

شهدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية في منطقة عسير الأستاذة نورة آل مفرح ، انطلاق المرحلة الثالثة لأعمال جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها العشرون  .
وأوضحت منسقة الجائزة الأستاذة هدى مجري ، أنه تم استلام ملفات المشاركات بجميع فئاتها من مكاتب التعليم في المنطقة وعددها 15 ملف ، للبدء في التحكيم النهائي من قبل اللجان الخاصة بفئة الطالبة والمعلمة والإدارة المدرسية .
في شأن متصل أقام مركز الجوائز والمبادرات بتعليم عسير، دورة تدريبية عن جائزة “آل مكتوم” ، لمجموعة من الطلاب المتميزين ،  قدمها رائد النشاط في متوسطة الطحاوي الأستاذ محمد القرني .

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