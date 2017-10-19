وزراء البيئة العرب يُطالبون بفضح التخريب الإسرائيلي الممنهج للبيئة العربية

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم، أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة والوفود الحكومية العربية .

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي .

وجرى خلال الاجتماع انتخاب المجلس أعضاء مكتبه التنفيذي خلال العامين المقبلين 2018 / 2019 ليكون برئاسة المملكة العربية السعودية ويضم في عضويته كل من موريتانيا والأردن ومصر والمغرب واليمن ودولة الكويت ولبنان .

وطالب المجلس في ختام أعماله الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بإثارة ما تقوم به إسرائيل وقوى الاحتلال الأخرى من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية المعنية لفضح إسرائيل وقوى الاحتلال، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية .

ودعا المجلس إلى توفير مزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومساعدتها على الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية .

كما طلب المجلس من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إيفاد بعثة خبراء أممية لدراسة وتقييم الوضع البيئي بقطاع غزة واتخاذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم الوضع البيئي بغزة بعد العدوان (2008-2009)، والدراسة المكتبية حول الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2003 .

وحث المجلس الهيئة العربية للطاقة الذرية لاستمرارها في استكمال الدراسات حول تأثير كل من مفاعلي “ديمونة” الإسرائيلي و”بوشهر” الإيراني على المنطقة العربية وبيئتها .

وطلب مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة متابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية وبيئتها ومتابعة جميع نتائج عمليات الرصد الإشعاعي في الدول العربية المجاورة لمحطات ومفاعلات نووية .

ودعا المجلس المنظمات العربية والإقليمية والدولية وخاصة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الاستمرار في التنسيق والتعاون مع السودان لمواجهة التدهور البيئي هناك والعمل على استقطاب الدعم من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإعادة تأهيل البيئة في السودان وبناء القدرات وفق المستجدات البيئية .

وحث المجلس، الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية على توفير الدعم للأردن لمواجهة الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين .

وطلب المجلس كذلك من برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاستمرار في إجراءات حماية البيئة بعد النزاع وتنمية القدرات لمواجهة التحديات في الصومال وتوفير الدعم لبناء القدرات الصومالية للحد من التدهور والسيطرة على التلوث ومساعدات على الانضمام، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وإعداد برامجها الوطنية ذات الصلة .