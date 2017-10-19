 العراق.. اعتقال نائب رئيس كردستان بسبب تصريحاته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العراق.. اعتقال نائب رئيس كردستان بسبب تصريحاته

العراق.. اعتقال نائب رئيس كردستان بسبب تصريحاته
المناطق_وكالات

أمر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، باعتقال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان كوسرت رسول، على خلفية تصريحات وصف فيها القوات العراقية التي سيطرت على مدينة كركوك بـ”المحتلة”.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار: “محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة”.

وأضاف بيرقدار “المحكمة اعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريض على القوات المسلحة، وصدر أمر القبض وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي”.

وكانت القوات العراقية أعلنت سيطرتها الكاملة على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان قبل عام 2014.

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