 بقرار من مدير عام البرنامج .. إيقاف جميع دورات وبرامج ومحاضرات فطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بقرار من مدير عام البرنامج .. إيقاف جميع دورات وبرامج ومحاضرات فطن

بقرار من مدير عام البرنامج .. إيقاف جميع دورات وبرامج ومحاضرات فطن
المناطق - الرياض - وليد الحمود

أعـلن الدكتور سعـد المشوح مدير عام برنامج فطن في وزارة التعـليم عـن إيقاف جميع الدورات والبرامج والمحاضرات وورش العـمل التي لم يصرح لها رسمياً من إدارة البرنامج أو الوزارة ، ويأتي هذا القرار بعد أن كشف المشوح عن وجود ملاحظات فكرية على بعض المدربين والمشرفين والقادة والمخططين من أعضاء البرنامج ، وكان برنامج فطن قد تم تأسيسه من قبل وزارة التعليم بهدف وقاية المجتمع من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية ، مستهدفاً المجتمعات التعليمية بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة .

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