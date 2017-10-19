مشروع الفصول الافتراضية في مدارس  علماء الغد النموذجية بتبوك

افتتحت مديرة إدارة الإشراف التربوي للبنات بتعليم تبوك جوهرة المعلم مشروع الفصول الافتراضية في مدارس علماء الغد النموذجية.

وأوضحت قائدة المرحلة الإبتدائية فاطمة سلامي في كلمة لها بعد أن رحبت بالحاضرات،أن اطلاق الفصول الافتراضية في مرحلته الأولى يهدف إلى إشراك ولي الأمر في مهنة التعليم وجعلهم شركاء نجاح حيث يسهل عليهم متابعة مهارات بناتهم وغيابهم عن بعد بالإضافة لرفع مستوى المشاركة لدى الطالبة ورفع مستوى حب العمل الجماعي.

وأكدت المشرفة العامة على المدارس زكية عواجي أهمية استخدام التقنية وضرورتها في عصر الانفجار المعرفي والسمو بعملية التعلم والتحرك نحو تحقيق الأهداف التعليمية.

وقدمت المسؤولة عن المشروع المعلمة جميلة علي العنزي نبذة عنه ومراحل تطبيقه وآلية تنفيذه وأهدافه التربوية للطالبة وولي الأمر والقائدة وأبرز المشاكل التربوية التي يسهم في حلها.

كما افتتحت مديرة الإشراف التربوي للبنات بتعليم تبوك بنك علماء الغد والذي يأتي من إعداد وفكرة وكيلة شؤون الطالبات أسماء جهاد العنزي وتسعى إلى الحد من الغياب والتأخر لدى الطالبات بتسليمهن بطاقات بأسمائهن فور دخولهن المدرسة بالإضافة إلى تحفيزهن برفع مستواهن الدراسي باختيار فارسة الفصل اسبوعياً وتسليم الشيكات كل نهاية أسبوعين للطالبات اللاتي لم يتغيبن وفارسة الفصل وتكريمهن بالهدايا.

واطلعن في نهاية جولتهن على مستودع المحتوى الذي يخزن به المعلومات على المدى الطويل بإشراف المعلمة أحلام الشهري والمساعدة الإدارية العنود العمري .

وحضر الافتتاح وكيلة كلية الشريعة والأنظمة بجامعة تبوك د. مريم العيسى والمحاضر بجامعة تبوك عزيزة البلوي ومشرفة إدارة المدارس الأهلية ابتسام الحكمي ومشرفة النشاط رانية عسيري.