تيلرسون يزور السعودية وقطر وباكستان والهند وسويسرا الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون أنه سيزور السعودية وقطر وباكستان والهند وسويسرا خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت شبكة “ايه بى سى نيوز” الإخبارية الأمريكية عن تيلرسون قوله “إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مصممة على تعميق التعاون بشكل كبير مع الهند ”

وأضاف تيلرسون – فى كلمة ألقاها فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن – يقول “إن العالم فى حاجة إلى وجود علاقات قوية بين الولايات المتحدة والهند بالنظر إلى اشتراكهما معا فى الأهداف المتعلقة بالأمن والحرب ضد الإرهاب وحرية التجارة“.