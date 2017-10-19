شرطة الرياض تضبط مواطناً اعتدى على مقيم آسيوي

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه أحدهم وهو يقوم في وضح النهار بالاعتداء على أحد الوافدين وسلبه و من الفرار على مركبة رفق آخرين إلى جهة غير معلومة، وبالنظر الى أهمية الحادثة وجرأة الجناة على الأموال والأنفس المعصومة فقد قامت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بتشكيل فريق عمل على وضع الخطط الامنية الكفيلة بالاطاحة بالجناة.

ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد تمكن فريق العمل من ضبط المتهم الذي ظهر في المقطع (حدث سعودي الجنسية) جرى إيداعه في دار الملاحظة الاجتماعية وبعرضه على المجني عليه استطاع التعرف عليه في الحال، وبسماع أقواله أقر بما نسب اليه و مشاركته لآخرين لواقعة السلب (جاري العمل على ضبطهما)، و جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.