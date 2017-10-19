الطائرات السعودية تصل إلى قاعدة «الظفرة» الجوية للمشاركة بتمرين مركز «الحرب الجوي الصاروخي»

وصلت إلى قاعدة (الظفرة) الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك للمشاركة في تمرين ( مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م ) بعد مغادرتها من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ، حيث كان في وداعها سمو قائد القاعدة اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز .

وكان في استقبال الطائرات عند وصولها قاعدة (الظفرة) الجوية قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن لفاء المطيري .

وأكد قائد المجموعة المشاركة في التمرين على أهمية مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية مع باقي الدول الشقيقه والصديقه المشاركة في تمرين ( مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م ) و تنفيذ الطلعات الجوية المختلطة والمشتركة والحرص على رفع مستوى الجاهزية القتالية بكل احترافية وعلى أعلى درجات للسلامة مما يظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.