 نائب أمير القصيم : إنشاء مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي الشريف هو استمراراً لنهج المملكة في حفظ الشريعة الإسلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم : إنشاء مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي الشريف هو استمراراً لنهج المملكة في حفظ الشريعة الإسلامية

نائب أمير القصيم : إنشاء مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي الشريف هو استمراراً لنهج المملكة في حفظ الشريعة الإسلامية
المناطق_بريدة

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , الأمر الملكي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ , بإنشاء مجمع بأسم “مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف” , ويكون مقرة المدينة المنورة .

وأكد سمو نائب أمير منطقة القصيم , أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ تهتم بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه , جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة , كونه المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم , لافتاً الإنتباه إلى أن إنشاء خادم الحرمين الشريفين مجمعاً يعتني بالحديث النبوي الشريف , إنما هو إستمرار لنهج الدولة المبارك في حفظ الشريفة الإسلامية ومصادرها , ونظراً لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين .

وأشاد سمو الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز في هذا الأمر الملكي الكريم بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لأهمية وجود جهة تعني بذلك , مشيراً إلى أنه سيسهم في خدمة الشريعة الإسلامية وكمالها , إذ أنها جاءت مستندة في مصادرها وأحكامها على مصدرين مهمين هما القرآن الكريم , والسنة النبوية المطهرة .

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