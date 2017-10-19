نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي ” لجوزات المنطقة “

استقبل صاحب السمو الملكي الامير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب امير منطقة نجران في مكتبه بديوان الامارة اليوم مدير جوازات المنطقة اللواء سعد بن مفلح الجهني .

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً لإنجازات إدارة جوزات منطقة نجران خلال العام المنصرم 1438هـ واشتمل التقرير على إحصائيات منح جوازات السفر للسعوديين واصدار اقامات للمقيمين عبر الخدمات الإلكترونية إضافةً إلى الخدمات التي تم تقديمها للاشقاء اليمنيين القادمين للمملكة والمغادرين منها عبر منفذ الوديعة كما اشتمل التقرير على ماقامت به إدارة جوازات المنطقة في حملة وطن بلا مخالف.

وأثنى سمو الامير تركي بن هذلول على الجهود التي قامت بها جوزات المنطقة متطلعاً سموه ببذل مزيد من الجهود وتقديم كافة الخدمات لإنجاز معاملات المواطن والمقيم بالمنطقة .