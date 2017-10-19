 نائب أمير منطقة نجران يطلع على تقرير “التنمية الزراعية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة نجران يطلع على تقرير “التنمية الزراعية”

نائب أمير منطقة نجران يطلع على تقرير “التنمية الزراعية”
المناطق_نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، أمير منطقة نجران سموه حرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في دعم التنمية الزراعية وتحفيز المزارعين والمهتمين في كافة مناطق ومحافظات المملكة من خلال مايقدم لهم من قروض ميسرة من صندوق التنمية .

جاء ذلك خلال لقاء سموه ، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم مدير فرع الصندوق بالمنطقة، المهندس عبدالله بن علي اليامي.

وتسلم سموه خلال اللقاء،التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، والذي اشتمل على القروض المصروفة بمنطقة نجران، منذ تأسيس الفرع وحتى الان .

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