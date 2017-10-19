التعليم: لجنة لدراسة ومراجعة صلاحيات مديرين التعليم بالمناطق والمحافظات

أقر نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة صلاحيات مديري التعليم ومنحهم صلاحيات أكثر.

وتضمن القرار تولى الأمانة العامة لإدارات التعليم الإعداد والتنسيق لأعمال اللجنة.

وجاءت اللجنة برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات وعضوية كل من وكيل الوزارة للتعليم (بنين وبنات)، الأمين العام لإدارت التعليم، وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، مديرعام الشؤون الإدارية والمالية، مديرعام التعليم في منطقة مكة المكرمة، مديرعام التعليم في المنطقة الشرقية، مديرعام التعليم في منطقة عسير.

كما جاء في عضوية اللجنة كل من مدير عام التعليم في محافظة جدة ، مدير التعليم في محافظة عنيزة ، المشرف العام على الشؤون القانونية.