 شملت زيادة السعة السريرية مشاريع تطويرية بمستشفى الملك خالد بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شملت زيادة السعة السريرية مشاريع تطويرية بمستشفى الملك خالد بنجران

شملت زيادة السعة السريرية مشاريع تطويرية بمستشفى الملك خالد بنجران
المناطق_نجران
يشهد مستشفى الملك خالد بنجران حاليا  عدداً من المشاريع التي تسهم بإذن الله في جودة  الخدمات العلاجية المقدمة في جميع  أقسامه ومراكزه  التخصصية  .
 وأوضحت الصحة في نجران أنه يتم العمل حاليا  على زيادة السعة السريرية  للمستشفى بواقع 45 سرير لتلبية احتياجات المواطن نتيجة الزيادة السكانية  والتوسع العمراني بالمنطقة  علما بان السعة السريرية للمستشفى حالياً ٣٣٠ سرير.
 كما شملت المشاريع  الجديدة تطوير قسم عناية الحروق  بعدد ٨ أسرة مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق ليكون أحدث  الوحدات المتخصصة  في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة  بالإضافة إلى البدء في مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة  بمركز  العيون بمستشفى الملك خالد وتشمل ١٣ عيادة عيون وغرفة لعمليات الليزر وانتظار للمراجعين وتجهيزات طبية خاصة بالعيون .
تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى  مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية ، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية  في تقليل فترات الإنتظار.

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