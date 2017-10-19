جمعية عنيزة تدشن مشروع علي التميمي للتوحد أحد مشاريع مدينة عنيزة الانسانية

يعد مشروع مركز الشيخ علي بن عبدالله التميمي للتوحد لبنة جديدة من لبنات الخير التي تضاف لجمعية عنيزة للخدمات الإنسانية -تأهيل – كمشروع جديد يضاف لمنجزاتها المتواصلة وعطاءاتها المباركة لتعزيز رسالتها وسمو أهدافها في خدمة أبناء المجتمع من ذوي الإعاقة ,

وقد تكفل أبناء الشيخ علي التميمي رحمه الله في بناء مركز التوحد بتكلفه تجاوزت 21 مليون ريال , وبطاقة استيعابية للخدمات الأساسية (الرعاية النهارية ) تقدر بـ (350) حالة إلى جانب العيادات الخارجية بطاقة استيعابية (400)حالة سنويا وقد بلغت مساحة أرض المركز 14 الف متر ومسطح البناء 7500 متر .

ويهدف المركز الى :

تقديم خدمات الرعاية النهارية للأطفال التوحد ضمن 3 مستويات وهي الأولي والمتقدم والأداء المرتفع وتقدم لهم برامج تعليمية وسلوكية وتأهيلية مساندة وفق البرامج والمنهجيات العالمية مثل برنامج التحليل السلوك التطبيقي وبرنامج تيتش وبيكس.

وأيضا الخدمات العلاجية والتأهيلية المساندة والتي تشمل (برامج علاج النطق والتواصل، برامج العلاج الوظيفي، برامج التكامل السمعي، وبرامج الإرشاد الأسري وتعديل السلوك وتنمية المهارات والبرامج الحسية)

ويقدم خدمات التهيئة والتأهيل المهني وتقدم برامج التهيئة المهنية للمستفيدين من ذوي اضطرابات التوحد وتدريبهم على مهارات مهنية تتناسب مع إمكانياتهم واحتياجاتهم لتمكينهم من الاندماج في المجتمع والأسرة.

كما يقدم خدمات التأهيل الرياضي المتخصصة لهذه الفئات وتشمل التدريب على المهارات الرياضية الفردية والجماعية والتمارين النفس حركية والسباحة والأنشطة الترفيهية المختلفة.

وخدمات التشخيص الطبي والنفسي لحالات التوحد حيث سيقوم المركز بتامين التشخيص الفارقي لحالات التوحد والاضطرابات النمائية المتعددة المختلفة وتحديد الاحتياجات العلاجية والسلوكية لهم.

وأيضا خدمات تنمية المهارات وإدارة السلوك للحالات الخارجية من خلال العيادات السلوكية التي تعمل في الفترات المختلفة لتلبية احتياجات الأطفال والمستفيدين والتي تشمل خدمات وبرامج مكثفة في تنمية مهارات التواصل اللغوي والمهارات الحركية الدقيقة والكبيرة وإدارة السلوك.

ويتكون المركز من قسم الشئون الإدارية والمالية (رجال ونساء) وتشمل مكاتب إدارية ومالية وشئون طلاب وقاعة اجتماعات صالة استقبال وانتظار للمراجعين وخدمات عامة للمباني والموظفين والمراجعين

وأيضا المركز الطبي لعلاج التوحد (للأولاد والبنات) ويشتمل على الأقسام والعيادات الطبية وحدة العلاج بالاسترجاع العصبي وحدة علاج التكامل السمعي وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط وحدة العلاج بالحمية الغذائية وعيادات التواصل وعلاج النطق بالإضافة الى قسم الرعاية النهارية والتأهيل المهني (الأولاد والبنات) وتشتمل على فصول التوحد في وحدات الرعاية النهارية في المستويات الأولية والمتقدم والأداء المرتفع وقسم التهيئة والتأهيل المهني ويشمل ورش مهنية خاصة لفئة التوحد وقسم الخدمات الترفيهية (الأولاد والبنات) وتشمل على مسابح وتعليم مهارات السباحة وصالة رياضية وملاعب خارجية مكشوفة

الجدير بالذكر أن المركز سيباشر عمله ابتدائا من يوم الأحد القادم 2 / 2 / 1439هـ بمشيئة الله وسيتم تحديد موعد حفل الافتتاح بوقتا لاحق .

وقد أعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن يحيى السليم باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية عن بالغ شكرهم وامتنانهم لأبناء الشيخ علي التميمي رحمه الله وعلى رأسهم الشيخ طارق التميمي لدعمهم السخي وتكفلهم بهذا المشروع الخيّر والغير مستغرب عليهم فعل الخير واهتمامهم بهذه الفئة الغالية منذ بداية تأسيس الجمعية حتى يومنا هذا, حيث انهم قد أوقفوا منزل والدهم بعنيزة مقرا للجمعية منذو بداية عملها ,

وأضاف لحديثه قائلا يعتبر المشروع فريداً من نوعه من حيث الخدمات المقدمة لأبنائنا من ذوي التوحد وإضافة جديدة للخدمات التي تقدم لهذه الفئة في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 مثمنا جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة أبنائنا ذوي الإعاقة وما يتلقونه من اهتمام وعناية فائقة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من قبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص.

وختم حديثه بالدعاء الجزيل للشيخ علي التميمي بالمغفرة والرحمة وأن يجزي الباري أبنائه خير الجزاء