 الداعية الكلباني يعلق على وسم ” شقة الخشرمي” وهذا ما عرضه على الشاب بعد تسلمه الشقة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الداعية الكلباني يعلق على وسم ” شقة الخشرمي” وهذا ما عرضه على الشاب بعد تسلمه الشقة!

الداعية الكلباني يعلق على وسم ” شقة الخشرمي” وهذا ما عرضه على الشاب بعد تسلمه الشقة!
المناطق_الرياض

علق الداعية الكلباني على وسم شقة الخشرمي المنتشر في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا “بعد كل هذا أكيد بتجيك عين، الرقية علينا” في إشارة لممازحة الشاب .
ورد عبدالله الخشرمي بضحكة طويلة، أتبعها بـ”تم”، وهي الكلمة التي طلبت منه شركة العقارات التي منحته الشقة أن يجيب بها على قبوله العرض.
وقال الخشرمي وهو أحد المنشدين الشباب في السعودية مساء اليوم الخميس على صفحته بموقع “تويتر” عن استلامه للشقة، قائلا “اووووووبببباااااا واستلمت الشقة .. ووووين الشركااااات ووووينهم”.
وطوال توالي عروض الشركات على الخشرمي، كان كثير من المغردين يشاركونه السعادة بالحظ الذي حالفه لتحول قصته إلى الوسم شقه “الخشرمي” الذي دخل قائمة ترند تويتر وسط تعليقات جميلة وطريفة وساخرة ومشككة وحتى حاسدة.
وكان لافتاً في العروض التي تلقاها الخشرمي، هدية من جمعية خيرية، وهي عبارة عن سهم في وقف كفالة الأيتام، قالت إنه “بركة الشقة”.

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