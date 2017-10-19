 «تعليم الطائف» يمنح المعلمين المتميزين في تنفيذ حصة النشاط أولوية المشاركة في برامج التطوير المهني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«تعليم الطائف» يمنح المعلمين المتميزين في تنفيذ حصة النشاط أولوية المشاركة في برامج التطوير المهني

«تعليم الطائف» يمنح المعلمين المتميزين في تنفيذ حصة النشاط أولوية المشاركة في برامج التطوير المهني
المناطق_الطائف

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الدليل التنظيمي لحصة النشاط غير الصفي بمدارس التعليم العام، مع مراعاة وتنظيم الأنشطة وتوزيع المشاركة فيها.

وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه «الوئام »، أن يسند تنظيم النشاط وتنفيذه للمعلمين والمعلمات بحسب أنصبة الجدول مع مراعاة التخصص العلمي والخبرة المكتسبة في مجال الأنشطة غير الصفية.

ونص التعميم على أن يشارك كل طالب/طالبة في الأنشطة التطبيقية التي تهدف إلى تنمية القيم الرئيسية ومهارات الحياة العامة (المواطنة ، الحواار ، الصحة العامة، التفكير الإيجابي ، الأمن والسلامة، وغيرها ممايرسخ الإعتزاز بالدين والإنتماء للوطن.

وأردف: يختار كل طالب /طالبة المشاركة في نشاط واحد من الأنشطة التخصصية المتاح تنفيذها في المدرسة فقا لحاجاته وميوله ورغباته.

وتضمن القرار منح المعلم المتميز والمعلمة المتميزة في تنفيذ وقت النشاط باالمدرسة أولوية المشاركة في الأنشطة الخارجية عى مستوى الإدارة التعليمية و الوزارة في الترشيح للمشاركة في برامج التطوير المهني الداخلية أو الخارجية.

واشار التعميم إلى تعميم آخر لوزارة التعليم بشأن اعتماد أربع ساعات أسبوعيا لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في مدارس التعليم العام (حكومي ، أهلي) ضمن الزمن المعتمد للدوام الرسمي.

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