 النائب العام: مجمع خادم الحرمين للحديث خطوة تاريخية لحفظ السنة النبوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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النائب العام: مجمع خادم الحرمين للحديث خطوة تاريخية لحفظ السنة النبوية

النائب العام: مجمع خادم الحرمين للحديث خطوة تاريخية لحفظ السنة النبوية
المناطق_الرياض

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف في المدينة المنورة وتكوين مجلس علمي له يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم؛ خطوة تاريخية لجمع كلمة علماء المسلمين وإعلاء مكانة وحفظ السنة النبوية الشريفة.

وأبان المعجب في تصريح صحفي اليوم أن هذا الاهتمام الكريم والعناية المخلصة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وما في ذلك من نشر للخير والبر وهداية الإسلام؛ إنما هو امتداد لنهج الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «رحمه الله» وأبنائه الملوك الكرام من بعده والذين عملوا جاهدين على تعظيم كتاب الله وتحكيمه وعلى خدمة السنة المطهرة بهذه العناية البالغة والتي توجت بهذا الأمر الكريم.

وأضاف: أن من أهداف إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف ، هو كشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة وتمحيص وتصحيح هذه المفاهيم على يدي جمع من العلماء البارزين، ونبذ ما يفترى عليه -صلى الله عليه وسلم- من أكاذيب وتلفيق لأحاديث باطلة ومنكرة وضعيفة، مشيرا بأن المجمع سيسهم في نشر الفكر المعتدل في أوساط الشباب وتحصينهم من الغلو والأفكار المتطرفة، وتصحيح صورة الإسلام ونشر تعاليم الدين الصحيح كما سيكون له دور في إحياء السنة النبوية الشريفة والدفاع عنها أمام هجمات الأعداء، وسيعزز من دور المملكة في ريادة العالم الاسلامي.

ودعا الشيخ المعجب المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – على ما قدماه لخدمة للاسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يديم عزهما وتوفيقهما.

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