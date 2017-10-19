 الشباب يواصل نتائجه الهزيلة ويتعادل مع الرائد في دوري المحترفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الشباب يواصل نتائجه الهزيلة ويتعادل مع الرائد في دوري المحترفين

الشباب يواصل نتائجه الهزيلة ويتعادل مع الرائد في دوري المحترفين
المناطق_الرياض

واصل الشباب نتائجه الهزيلة في الدوري هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه الرائد اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين أحرزهما ناصر الشمراني في الدقيقتين الخامسة و14، قبل أن ينتفض الرائد في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين عن طريق محمود عبدالرازق (شيكابالا) ويحيى المسلم في الدقيقتين 51 و60 .

وعجز الشباب عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، ليصبح في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة برصيد سبع نقاط، فيما ظل الرائد قابعا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على اللقاء الآخر الذي جمع القادسية مع ضيفه الفيحاء، في افتتاح المرحلة السابعة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.

وبادر عبدالمحسن فلاتة بالتسجيل لمصلحة القادسية في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل روني فيرنانديز للفيحاء في الدقيقة 58 .

وارتفع رصيد القادسية إلى ثماني نقاط في المركز الثامن مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر مؤقتا.

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