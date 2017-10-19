أمير عسير: مجمع الملك سلمان للحديث الشريف شاهد على الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

أكد أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والقاضي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف يأتي تكريسا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بالإسلام والمسلمين وبخدمة الدين العظيم .

وقال الأمير فيصل بن خالد في تصريح صحفي ، إن المملكة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وستبقى كذلك بإذن الله إلى يوم الدين ، وأنها كانت ولازالت وستبقى خادمة للحرمين الشريفين وعونا وسندا لكل بلاد المسلمين، وأن جهودها لاتتوقف في كل مامن شأنه عزة ورفعة الإسلام ، حيث سبقت بإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ومن ثم صدور أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاعتناء بأحاديث رسول الله صلى عليه وسلم وتمييز القوي والصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة .

ولفت الأمير فيصل بن خالد إلى أن الأمر الملكي جاء ليكون شاهداً جديداً على الدور الريادي الفريد الذي تميزت به المملكة في خدمة الشريعة الإسلامية، بما لها من مكانة كبيرة في نفوس المسلمين ، سائلا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه اللفتة الكريمة والمنحة العظيمة التي قدمها للإسلام والمسلمين والتي سيكون لها بالغ الأثر على العلماء وطلاب العلم في كل البلاد الإسلامية .