الأسد: يثمن دور إيران في “انتصارات سوريا ضد الإرهاب”

ثمن رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم، دور إيران فيما أسمه “انتصارات سوريا ضد الإرهاب”، زاعما أن نجاح القوات السورية في القضاء على الإرهاب في سوريا يشكل ضربة قاسية ضد المشاريع الغربية.

وقال الأسد، في بيان صد بعد لقائه رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم، في دمشق: “إن الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية، شريك رئيسي في الانتصارات التي تتحقق ضد الإرهاب في سوريا”.

في السياق ذاته، قال رئيس أركان الجيش الإيراني، إن بلاده لن تقبل الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا.

وكان اللواء باقري وصل إلى سوريا في زيارة رسمية، بدعوة من رئيس أركان الجيش السوري، العماد علي أيوب، الذي كان في استقباله في مبنى رئاسة الأركان العامة مع عدد من ضباط القيادة العامة.