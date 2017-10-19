 نائب أمير عسير: الأمر الملكي يأتي تأكيد لأهمية السنة النبوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير: الأمر الملكي يأتي تأكيد لأهمية السنة النبوية

نائب أمير عسير: الأمر الملكي يأتي تأكيد لأهمية السنة النبوية
المناطق_عسير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والقاضي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف دليل على حرصه – حفظه الله – في حفظ السنة النبوية المطهرة وخدمة للإسلام والمسلمين ، واشار سمو نائب أمير منطقة عسير  إلى أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيد لأهمية السنة النبوية حيث تعتبر المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم ، وحرصه على المحافظة عليها وحمايتها من التحريف والتدليس لمن يسعون من النيل من هذا الدين الحنيف ، وأشاد سموه بالتفاعل الكبير مع هذا الأمر الملكي والذي يعكس الأثر العلمي والثقافي لهذا المجمع على الأمة الإسلامية , داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله –  وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه واستقراره

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