نائب أمير عسير: الأمر الملكي يأتي تأكيد لأهمية السنة النبوية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والقاضي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف دليل على حرصه – حفظه الله – في حفظ السنة النبوية المطهرة وخدمة للإسلام والمسلمين ، واشار سمو نائب أمير منطقة عسير إلى أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيد لأهمية السنة النبوية حيث تعتبر المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم ، وحرصه على المحافظة عليها وحمايتها من التحريف والتدليس لمن يسعون من النيل من هذا الدين الحنيف ، وأشاد سموه بالتفاعل الكبير مع هذا الأمر الملكي والذي يعكس الأثر العلمي والثقافي لهذا المجمع على الأمة الإسلامية , داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه واستقراره