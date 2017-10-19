القلطي” يؤكد على نشر ثقافة المحافظة على ثروة الغابات..وستعود المندق لواجهتها الزراعية

أكد محافظ المندق صالح بن محمد القلطي على أهمية التوعية في الأوساط الاجتماعية ونشر ثقافة المحافظة على الغطاء النباتي بمحافظة المندق عن طريق مدارس التعليم العام والتعليم الجامعي وخطباء ومعرفي القرى وشدد على استشعار المسؤولية الاجتماعية في مراقبة الغابات والمتنزهات حتى لاتطولها يد العابثين ، جاء ذلك خلال عقد اجتماع موسع مع مدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز بالمحافظة والذي بدأ بالترحيب بالحضور ثم استعرض خلاله محافظ المندق ما تعرضت له المحافظة من حوادث حريق خلال الأسابيع الماضية مشيرا إلى أن هذا الاجتماع جاء بناء على توجيهات سمو امير المنطقة الذي يحرص دائما على أهمية المحافظة على الغطاء النباتي الذي تتميز به منطقة الباحة بشكل عام ومحافظة المندق بشكل خاص وبمتابعة وكيل إمارة منطقة الباحة بعد ذلك تناول المحافظ جدول اعمال الاجتماع مؤكدا على أهمية التوعية والتثقيف وطرق الوقاية التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة المتكررة كل عام فيما تم التأكيد على الجهات الأمنية بمتابعة المتورطين في هذه الاعمال التي تضر بالبيئة وتقضي على الثروة النباتية والمطالبة بتقديمهم في حال القبض عليهم إلى النيابة العامة لتطبق عليهم الجزاءات القانونية الرادعة بالسجن والغرامة المالية التي اقرتها وزارة المياة والبيئة والزراعة في حق من يتلف الأشجار والشجيرات وفق اللوائح والانظمة المعمول بها لديهم ، بعد ذلك قدمت عدد من التوصيات جاء من ابرزها تشكيل فريق تطوعي من شباب محافظة المندق تحت إشراف إدارة الدفاع المدني بالمندق ليسهم في نشر ثقافة المحافظة على الثروة النباتية بالمحافظة والمساهمة عمليات الاطفاء والتعاون في تنفيذ اعمال الدفاع المدني عند مباشرة حرائق الغابات ، فيما جاءت التوصية الثانية بتفعيل دور فرع وزارة الزراعة بالمندق وزيادة عدد المراقبين وتكليفهم بالمراقبة الدائمة للغابات والمنتزهات في كامل جغرافية المحافظة وعلى مدار الساعة كما طالب محافظ المندق الجهات التعليمية بالمحافظة بتكريس مفهوم المحافظة على الغطاء النباتي كثروة وطنية يجب المحافظة عليها ، فيما حملت التوصية الثالثة التأكيد على المركز الإعلامي بالمحافظة بإعداد الملصقات والبرشورات والمحتوى التوعوي التثقيفي ونشر التوعية في كافة وسائل التواصل الاجتماعية المتنوعة واستحداث موقع يبث المحتوى الإعلامي التوعوي وفق الطرق الصحيحة المعمول بها .

بعد ذلك تلقى المحافظ من إدارة الدفاع المدني بالمندق ملف كامل يحمل ابرز النتائج والتوصيات التي تقدمت بها إدارة الدفاع المدني بمحافظة المندق مختتما اللقاء بمناقشة موضوع ذات صلة حيث استعرض المحافظ خطة تنفيذ برنامج استصلاح المدرجات الزراعية الذي تعتزم وزارة البيئة والمياة والزراعة تنفيذه في محافظة المندق خلال الأشهر القادمة ويعد هذا البرنامج من البرامج الزراعية التي ستنفذ في اربع مناطق من مناطق المملكة حيث وقع الأختيار على محافظة المندق إحدى هذه المناطق لما تتمتع به المحافظة من وفرة في المياه الجوفية وطقوس زراعية مناسبة ومساحات زراعية واسعة حيث أوضح القلطي أن وزارة البيئة والمياة والزراعة اطلقت مبادرات متنوعة ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الخدمات المختلفة والمحافظة على البيئة وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين، وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030 .

واضاف القلطي أن منظومة البيئة والمياة والزراعة تعتزم تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياة الأمطار وذلك في مسعى لاستعادة هذا النمط من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين في محافظة المندق والاسهام في خفض الهجرة إلى المدن الرئيسية .

وأختتم القلطي الاجتماع بمطالبة الجميع بالتعاون المثمر في سبيل إعادة المندق الى الواجهة الزراعية التي تتميز بها بين محافظات منطقة الباحة والمملكة عموما .