 .. مدير تعليم المخواة يرعى ختام الملتقى التعريفي لحصة النشاط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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.. مدير تعليم المخواة يرعى ختام الملتقى التعريفي لحصة النشاط

.. مدير تعليم المخواة يرعى ختام الملتقى التعريفي لحصة النشاط
المناطق_الباحة

أكد مدير التعليم بالمخواة الأستاذ علي بن خيران الزهراني  أن ساعة النشاط خيار استراتيجي ،
مضيفاً أن مهمة الادارات هي تأطير العمل في هذا المجال بما يحقق الغايات المرجوة من تلك الساعة ،
وأضاف في كلمته الافتتاحية للقاء التعريفي لساعة النشاط الذي عُقد بحضور مساعديه للشؤون التعليمية الأستاذ سعيد الشدوي والمدرسية الأستاذ عبدالرحمن حمياني وقادة الميدان التربوي ورواد النشاط بالمدارس :
أننا اعتمدنا هذا العام شعار ( عام استثنائي) وسيكون عامنا هذا استثنائياً بعملكم وجهودكم وإخلاصكم وتفانيكم .
وأضاف : هاجسنا جميعاً تفعيل قرار ساعة النشاط  خصوصاً في ظل الأهمية المتزايدة للنشاط اللاصفي في بناء شخصيات طالب اليوم والطالبات.
وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أبرز الأعمال والأنشطة التي قام بها قسم النشاط والمكاتب والمدارس خلال الفترة الماضية .
إثر ذلك أستعرض رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة أهمية ساعة النشاط وأبرز الفعاليات والبرامج التي يمكن تنفيذها من خلال تلك الساعة  مشيداً بجهود زملائه في الميدان ومذكراً لهم بأن تكون هذه الساعة خدمة للطالب ومراعية لميوله وتلبي رغباته ، وعرج في كلمته على دليل ساعة النشاط شارحاً أسسه وطريقة تفعيله .
وتنوعت المداخلات التي بدأها مدير الاعلام التربوي الأستاذ ناصر بن محمد العُمري بالإشارة إلى أن ثقافة الجيل رقمية ، وهذا يلقي بظلاله على البرامج والقوالب التي تحتاج إلى التجديد بما يتوافق مع تفضيلات الجيل ، مشيراً إلى  تبني الإعلام التربوي مشروعاً للمواطنة الرقمية داعياً إلى تبنيه من خلال ساعة النشاط .
وأستعرضت المداخلات أبرز المعوقات وطرق حلها
إضافة إلى طرح عدداً من المبادرات التي تركز على أهمية الشراكات ودورها في إيجاد موارد لساعة النشاط ، وأهمية خلق بيئات موائمة لها ابتداء من نشرها كثقافة وصولاً إلى الشراكات المجتمعية الفاعلة

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