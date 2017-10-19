 أمير حائل: كل مسلم يفخر بإنشاء مجمع الحديث ..واختيار المدينة ذا دلالة مهمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير حائل: كل مسلم يفخر بإنشاء مجمع الحديث ..واختيار المدينة ذا دلالة مهمة

أمير حائل: كل مسلم يفخر بإنشاء مجمع الحديث ..واختيار المدينة ذا دلالة مهمة
المناطق_حائل
اكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائكل ، ان كل مسلم غيور على دينه يفخر بإنشاء “مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف” بالمدينة المنورة.
واضاف سموه: ان هذه الخطوات المباركة وهذه الجهود الطيبة لخدمة الإسلام والمسلمين تُشعِر المسلم أنها له وهو منها ولها ولخدمة توجهات قيادة بلادنا القريبة دوما من كل خير للأمة العربية والإسلامية. وأشاد سموه بالتفاعل الكبير من داخل الوطن وخارجه مع هذا الأمر الملكي والذي يعكس الأثر العلمي والثقافي لهذا المجمع المبارك على الأمة الإسلامية كلها.
وقال سموه” أن اختيار مدينة المصطفى نبينا ورسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم مقرا لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف يعطي دلالة على الهمة العالية والنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وحرصه على الحديث النبوي وأثره الحميد في الأمة”.

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