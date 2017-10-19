 محافظة صبيا تغلق الكسارات وتحجز المعدات المخالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محافظة صبيا تغلق الكسارات وتحجز المعدات المخالفة

محافظة صبيا تغلق الكسارات وتحجز المعدات المخالفة
المناطق_أمل بهكلي
بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، كلف محافظ صبيا الاستاذ علي بن موسي زعله اللجان الميدانية بالمحافظة
( التعديات- الأنشطة التعدينية) بتكثيف جولاتهم  على المنطقه التعدينيه لحجز  المعدات وقفل الكسارات المخالفة للانظمه والتعليمات .

حيث أكد  “زعله ” بانه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على كل مخالف للانظمه والتعليمات ولن تتهاون المحافظه في تنفيذ تعليمات سمو أمير المنطقة والتي  تشدد على ضرورة متابعة الكسارات التي لا تطبق الاشتراطات الخاصه بحماية البيئه من فلاتر وخلافه  أو أنظمة الثروه المعدنيه حتي لا تتسب هذه الشركات او المؤسسات في التأثير على هذه المواقع من تجاوزات وزيادة نسبة التلوث في البيئة المحيطة  . والزامهم بممارسة  الاستثمار وفق اللوائح والانظمه .
حيث قامت اللجان الميدانية  بالمحافظة صباح هذا الْيَوْمَ الخميس بمسح مجمع الكسارات بالكدمي وقد تم حجز  معدات تعمل بطريقه  مخالفة  وبشكل عشوائي وايضاً إغلاق كسارات بسلاسل لإلزامها بمراجعة هيئة الإرصاد وحماية البيئة لتصحيح أوضاعهم واستكمال  اجراءاتهم ودفع الغرامات المقررة  وإحضار ما يثبت ذلك  .
وأوضح رئيس لجنة الأنشطة التعدينيه بالمحافظه ، مكي قحل حرص محافظ صبيا على  متابعة اعمال الكسارات ومحافر نهل الرمال والتأكد من حصولها على التراخيص النظامية من وكالة الثروة المعدنية بوزارة البترول والطاقة وإستمرار  تكثيف الجولات الميدانية خاصه خارج أوقات الدوام الرسمي

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