هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد لتطوير صناعة كرة القدم بالمملكة

وقع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم في لندن مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي , تهدف إلى تطوير صناعة كرة القدم في المملكة والاستفادة من الخبرات الإنجليزية الطويلة في هذه اللعبة.

وجرى التوقيع مع الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ريتشارد أرنولد، حيث تضمنت المذكرة إنشاء عدد من الأكاديميات في المملكة لرعاية المواهب وتطويرها وفقاً لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية، مما يسهم في رفع مستوى كرة القدم السعودية وتطويرها لضمان الظهور بأفضل المستويات في المحافل القارية والدولية، كما تضمنت المذكرة وضع برنامج إعداد وتدريب متخصصة للكوادر التدريبية السعودية لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم في هذا المجال.

وأشارت مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي الإنجليزي إلى نقل كافة جوانب المعرفة والتقنية إلى الكوادر السعودية الشابة بهدف تهيئتها بشكل احترافي للعمل في الأندية السعودية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العمل الكبير الذي تشهده الهيئة العامة للرياضة نحو تطوير وتنمية المجال الرياضي بالمملكة والسعي لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة في مختلف الألعاب وأنواع الرياضات لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق تقود رياضة الوطن بمشيئة الله نحو أكبر المحافل الرياضية لتحقيق أفضل النتائج والمنجزات في المستقبل.