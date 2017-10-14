دوري المحترفين : الفتح يستضيف الاتفاق والتعاون يلاقي الفيصلي ضمن الجولة السابعة

تستأنف مواجهات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين بلقائي الفتح والإتفاق، والتعاون مع الفيصلي.

• الفتح × الإتفاق

يرغب لاعبو الفتح في مواصلة انتصاراتهم وتحقيق الفوز الثاني على التوالي لأول مرة في الدوري هذا الموسم.وكان الفتح قد فاز أمام القادسية بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة.ويحتل الفريق المركز السادس في ترتيب جدول المسابقة، برصيد 10 نقاط حصدها من الفوز في 3 مباريات، والهزيمة في لقاءين، والتعادل في مواجهة واحدة.وعلى الجانب الآخر، يطمح الإتفاق في العودة للفوز، الذي غاب عن الفريق منذ الجولة الأولى حينما فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف.وتدوالت أنباء مؤخراً حول إقالة الاتفاق للمدرب الصربي ميودراغ يسيتش، بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق مؤخراً.ولم يتذوق الإتفاق طعم الفوز منذ الجولة الأولى، حيث خسر 4 مواجهات وتعادل في مباراة.ويحتل الإتفاق المركز الثالث عشر في ترتيب جدول المسابقة برصيد 4 نقاط.

• التعاون × الفيصلي

يخوض التعاون المباراة تحت شعار “لابديل عن الفوز” من أجل تعويض الجماهير عن الهزيمة التي تعرض لها على يد النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.ويحاول التعاون تحسين مركزه بحصد ثلاث نقاط من الفيصلي، حيث يتواجد في المرتبة العاشرة برصيد 5 نقاط حصدهم من فوز وتعادلين وثلاث هزائم.ولن يفرط الفيصلي في فرصة استمراره بالمربع الذهبي، حيث يحل ثالثاً برصيد 13 نقطة، حصدهم من 4 انتصارات، وتعادل وهزيمة واحدة.ويقدم الفيصلي أداءً لافتاً للنظر منذ انطلاق المسابقة، وحقق المفاجأة بتغلبه على الاتحاد (2-1) في الجولة الثانية.ولم يخسر الفريق منذ الجولة الأولى بالبطولة حينما هزم على يد النصر (3-1).